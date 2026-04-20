佐久間大介が“変装なし”で九州旅を満喫！貴重な運転＆給油姿まで披露し「メロすぎる」「彼氏感やばい」「需要しかない」「オフでこのビジュの良さ？」と反響

【写真】九州旅を満喫する佐久間大介（全20枚）／自然の中でもオーラを放つ佐久間大介（全2枚）

Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新し、“九州旅”を楽しむプライベートショットを公開した。

■佐久間大介、長崎→佐賀の“九州旅”を報告

佐久間は「九州旅」と題して投稿し、「九州の長崎→佐賀に小旅行して来ました(^^)」と報告。「親友の太郎とヒトデマン（7枚目のシルエットがヒトデマン過ぎてw）が写真いっぱい撮ってくれたから載せとく(^^)」とつづり、20枚にわたる旅の思い出を公開した。

「長崎では温泉 佐賀ではイカを楽しみました(^^)」として公開された写真には、桜や新緑に囲まれた川辺でたたずむ姿をはじめ、木漏れ日が差し込む森の中で振り返るカット、もみじの葉の間から顔をのぞかせたアップショットなど、自然体な表情をとらえた写真がずらりと並ぶ。

ピンクヘアにグレーのキャップとパーカー、ワイドデニムを合わせたラフな私服コーデも印象的で、旅先でも抜群の存在感を放っている。

また、給油中のさりげないショットや、車を運転する横顔まで収められており、旅の空気感がそのまま伝わる投稿となっている。

ファンからは「彼氏感やばい」「運転姿メロすぎる」「旅してるの尊い」「自然の中でも映えすぎ」「オフ感たっぷりで最高」「オフでこのビジュの良さ？」「待って地元すぎる」「需要しかない」といった声が寄せられている。

■自然の中でもオーラを放つ佐久間大介

Snow Man

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