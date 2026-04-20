BE:FIRST6人が春色“新衣装”に身を包んだオフショット公開！リラックス感あふれる姿に「黒じゃない衣装が新鮮で眩しい」「カラフルでかわいい」「マナトピンク似合う」

【写真】BE:FIRST「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」オフショット／モノトーンで統一した「BE:FIRST ALL DAY」衣装

BE:FIRSTの公式Xが更新され、4月19日に出演した「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」のオフショットが公開。あわせてセットリストも公開され、反響を集めている。

■春らしい衣装に身を包んだBE:FIRST

投稿では、メンバー6人が前後2列に並んだ集合ショットを公開。赤やピンク、イエローなどを取り入れた春らしいカラーの衣装に、柄シャツやレイヤード、アクセサリー使いが映え、それぞれの個性が際立っている。

カメラを見つめる表情や、両手を広げた自然なポーズからは、ステージ後のリラックスしたムードも漂う。

また、プレイリストには、この日披露された「夢中」や「BE:FIRST ALL DAY」など全10曲が並ぶ。

SNSでは「黒じゃない衣装が新鮮で眩しい」「春らしくて素敵」「新衣装カラフルでかわいい」「マナトピンク似合う」「最高にかっこいい」「セトリ神」といった声が寄せられている。

■新衣装とは対照的なモノトーンで統一した「BE:FIRST ALL DAY」衣装