20日13時現在の日経平均株価は前週末比609.64円（1.04％）高の5万9085.54円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は789、値下がりは720、変わらずは61。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を212.40円押し上げている。次いでファストリ <9983>が67.58円、中外薬 <4519>が50.79円、ファナック <6954>が47.10円、東エレク <8035>が38.22円と続く。



マイナス寄与度は62.75円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が36.96円、信越化 <4063>が20.45円、フジクラ <5803>が9.86円、良品計画 <7453>が6.37円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は機械で、以下、繊維、情報・通信、空運と続く。値下がり上位には鉱業、海運、石油・石炭が並んでいる。



※13時0分11秒時点



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