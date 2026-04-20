◇MLB ロッキーズ 9-6 ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)

ドジャース・佐々木朗希投手がロッキーズ戦に先発し、5回途中3失点で今季初勝利はなりませんでした。

今季4試合目の先発マウンドは序盤テンポの良いピッチングを披露。3回まで奪三振こそなかったものの四死球も出さず、2被安打、わずか26球で相手打線を無失点に封じます。

しかし3点リードの4回、先頭からヒットと死球でピンチを招きます。その後1アウトを取るも、相手中軸に97.7マイル(約157.2キロ)の直球をライトへ打たれ、タイムリーで1失点しリードを縮められます。

さらに次打者にフルカウントから四球を与えて1アウト満塁のピンチを作りましたが、低めの98.5マイル(約158.5キロ)の直球でセカンドゴロに打ち取り、ダブルプレーで切り抜けました。

そして勝ち投手の権利がかかる5回のマウンドに上がった佐々木投手でしたが、先頭に直球を打たれソロホームランを被弾し1点差に。さらに次打者に2ベースを打たれてピンチとなり相手打線の3巡目を迎えると、1番エドゥアード・ジュリアン選手にストレートをセンターへはじき返されタイムリーに。3連打で同点に追いつかれます。

ここから外野フライと空振り三振で2アウトとするも、4番打者に四球を与えたところで降板。4回2/3、78球を投げ7被安打(うち1被本塁打)、2奪三振、3与四死球、3失点という内容で、初勝利とはなりませんでした。

なお試合は終盤にブレーク・トライネン投手とエドウィン・ディアス投手がともに3失点しドジャースが敗戦。今季初の連敗となりました。大谷翔平選手は2安打1打点で51試合連続出塁とし、ショーン・グリーンさんが記録した球団歴代2位の53試合に迫っています。