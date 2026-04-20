大人は“グリーン”をこう取り入れる！【LEPSIM】こなれ感アップ♡「きれいめカジュアルコーデ」

「カラーアイテムは難しそう……」と感じている大人にこそ、おすすめしたいのがグリーンのアイテム。春らしいフレッシュさとクリーンな印象を与えてくれるカラーで、大人も挑戦しやすいのが魅力です。中でも【LEPSIM（レプシィム）】には、スカートやシャツなど日常コーデに溶け込みやすいアイテムが揃っているのだとか。今回はそんなグリーンのアイテムを上手に取り入れた、こなれカジュアルのお手本コーデをご紹介します。

サテンスカートでさりげなくカラーを投入

【LEPSIM】「ストレッチサテンスカートSS」\5,990（税込）

優しいグリーンの色味と、サテン素材の程よい光沢が組み合わさったスカートが主役。ミニマルで上品なデザインながら、ストレッチの効いた素材やウエストゴム仕様など、楽な穿き心地も期待できます。ここにナチュラルカラーのニットトップスを合わせたら、柔らかなトーンでまとめた上品なコーデに。シワ加工の効いたスカートなら、ワントーンでものっぺり見えにくいのでおすすめです。

ミリタリー調のグリーンで甘辛スタイルに

【LEPSIM】「サラキレ袖ボリュームチュニック」\4,910（税込・セール価格）

ミリタリーなニュアンスを含むカーキに近いグリーンのチュニックシャツ。ボリューム袖で甘さを出しつつ、襟付きデザインで全体は落ち着いた印象にまとまる絶妙なバランスの一枚です。パンツで大胆な柄をプラスすれば、コーデにメリハリが生まれ、今っぽい甘辛MIXスタイルが完成。季節の変わり目は、袖をたくしあげたり、ビスチェを重ねたりと気温に合わせてアレンジしてみて。

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Writer：Anne.M