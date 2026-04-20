夏観戦を変える冷感装備！ 福岡ソフトバンクホークス「涼マント」

記事ポイント 福岡ソフトバンクホークス承認ライセンス商品「涼マント」が4月20日12時から先行販売開始水で濡らして絞って5〜6回振るだけで体感温度マイナス15℃、UVカット率98％の冷感ポンチョ価格は応援タオル付きで1万円、購入者104名向け抽選やLINE友だち追加キャンペーンも実施 福岡ソフトバンクホークス承認ライセンス商品「涼マント」が4月20日12時から先行販売開始水で濡らして絞って5〜6回振るだけで体感温度マイナス15℃、UVカット率98％の冷感ポンチョ価格は応援タオル付きで1万円、購入者104名向け抽選やLINE友だち追加キャンペーンも実施

福岡ソフトバンクホークス承認ライセンス商品「涼マント」が、2026年4月20日12時からRE Shoppingで先行販売されています。

水で濡らして振るだけで体感温度マイナス15℃をうたう冷感ポンチョに、応援タオルを組み合わせたセット商品です。

真夏の球場観戦に向けて、暑さ対策と紫外線対策を両立したい人に注目の新アイテムです。

福岡ソフトバンクホークス「涼マント」





商品名：涼マント＋応援タオル セット価格：10,000円（税込）発売日時：2026年4月20日12:00販売場所：RE Shopping、RentEaseアプリカラー：全9種類素材：ポリエステル100％UVカット：98％（UPF50+）タオルサイズ：約30cm×84cm

RE Shoppingを運営するPropTech Japanが発表した「涼マント」は、ホークスファンの夏の観戦環境を意識して開発された公式ライセンス商品です。

発売前の段階でLINE公式アカウントには6,000人が友だち追加しており、注目度の高さもうかがえます。

ドーム内ショップでの販売はなく、購入はECサイトまたはRentEaseアプリ限定です。

瞬間冷却





使用方法：水で濡らして絞り、5〜6回振って羽織る冷却性能：体感温度マイナス15℃（製造元実測値）電源：不要使用シーン：球場、テーマパーク、夏フェス、BBQ、運動会

冷却の仕組みは気化熱を利用しており、ペットボトルの水があれば球場内でも手軽に使えます。

効果が弱まった場合も、再び濡らして振るだけで何度でも冷感が戻る仕様です。

3時間以上におよぶ試合観戦でも、電池切れを気にせず使い続けやすいのが特徴です。

UVカット仕様





形状：フード付きポンチョカバー範囲：肩、背中、首元、頭着脱：前開き、ボタン1つ留め手入れ：洗濯機で丸洗い可能

UVカット率98％、UPF50+の機能を備え、強い日差しが気になる屋外観戦にも対応します。

フード付きのため、首元から頭部まで覆いやすく、冷感と日除けを同時にかなえる設計です。

速乾性のあるポリエステル100％素材で、繰り返し使いやすい点も魅力です。

応援タオル付きセット





セット内容：冷感マント、応援タオル、パッケージタオルサイズ：約30cm×84cmカラー展開：イエロー、ピンク、ブラックデザイン展開：通常3色、柳田選手Ver3色、周東選手Ver3色の全9種類

タオルは首元を冷やしたり、応援時に振ったりできるサイズ感です。

選手デザインも含めた全9種類から選べるので、応援スタイルに合わせた1枚を選ぶ楽しさもあります。

親子でそろえて使いやすいセット構成もポイント。

購入者キャンペーン





購入者抽選：合計104名主な賞品：＜みずほ＞プレミアムシート観戦ペアチケット15組30名、エキサイトシート観戦ペアチケット25組50名そのほか：ピンクフルデーペア観戦チケット5組10名、ピンクストライプユニフォーム10名、ピンクフルオリジナルグッズ4名先着特典：決済完了順で先着1,000枚に早期配送、直筆サイン入りユニフォーム抽選2名

購入完了で自動エントリーされるため、別途応募手続きは不要です。

加えて、LINE公式アカウントに友だち追加してエントリーすると、毎月50組100名にホークス観戦ペアチケットが当たるキャンペーンも実施されています。

5月1日からは、みずほPayPayドームのスタンド約2万席の肘掛け部分にバナー広告も展開予定です。

真夏の観戦を少しでも快適にしたいホークスファンに向けた、機能性と応援気分を両立した新グッズです。

冷却性能、UVカット、応援タオルのセット内容に加え、キャンペーンの充実度も見逃せません。

球場だけでなく、夏フェスやレジャーでも活躍が期待できる冷感アイテムの登場です。

福岡ソフトバンクホークス「涼マント」の紹介でした。

よくある質問

Q. 涼マントはどこで購入できますか？

A. 購入できるのはRE Shoppingの公式販売ページとRentEaseアプリです。

プレスリリースでは、みずほPayPayドーム内ショップなど店頭での販売はないと案内されています。

Q. 涼マントはどのように使う商品ですか？

A. 水で濡らして絞り、5〜6回振ってから羽織ることで気化熱による冷感を得る仕組みです。

電源は不要で、冷たさが弱まったら再度濡らして振ることで繰り返し使えます。

Q. セットには何が含まれていますか？

A. 商品は冷感マント単体ではなく、応援タオルが付属するセットです。

タオルは約30cm×84cmで、首元を冷やしたり応援時に使ったりできるサイズになっています。

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