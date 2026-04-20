皐月賞・Ｇ１を勝ったロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、２０日の１時頃に栗東に帰厩した。今朝は馬房で横になり、疲れを取っている様子だった。担当の房野助手は「ちょっと疲れているかなという感じです。脚元は大丈夫そうですよ」と優しく見守った。

皐月賞は堂々の逃げ切り勝ちで、コースレコードのおまけつき。「出せるだけの声を出しました。２着の馬（リアライズシリウス）は勝ったと思ったでしょうね」と振り返った。ただ、鞍上の松山弘平騎手にはジョッキーカメラがついておらず、「映ると思って、いろいろ考えていたんですが…」と笑みを浮かべた。ちなみに同助手は「チェン」と呼んでいるそうだ。

今後は当然、５月３１日の日本ダービーが視野に入る。房野助手は「あそこから、さらに４００メートル走れる体力をつけられるようにやっていきます。皐月賞みたいに、タイムトライアルみたいなこと（自分でペースを作って押し切ること）ができるのが一番強いですから。体調だけ整えていきたいです。松山騎手をダービージョッキーにしてあげたい」と気を引き締めた。