手ぶら感覚で楽しむ週末BBQ！ PLANT「オリジナルBBQメニュー」

記事ポイント PLANTオリジナルBBQメニューの予約が4月21日からスタート店頭またはホームページから注文でき、行楽シーズンの準備に便利新作のプルコギやにんにくマシマシ鉄板焼き、味付き肉やマグナムステーキも展開 PLANTオリジナルBBQメニューの予約が4月21日からスタート店頭またはホームページから注文でき、行楽シーズンの準備に便利新作のプルコギやにんにくマシマシ鉄板焼き、味付き肉やマグナムステーキも展開

PLANTが、家庭で手軽に本格バーベキューを楽しめるオリジナルBBQメニューの予約受付を開始します。

予約開始日は4月21日で、店頭またはホームページから申し込み可能です。

新たにプルコギとにんにくマシマシ鉄板焼きが加わり、味付き肉シリーズやマグナムステーキなどBBQ向け商品がそろいます。

PLANT「オリジナルBBQメニュー」





予約開始日：4月21日注文方法：店頭、ホームページ販売元：株式会社PLANT新商品：プルコギ、にんにくマシマシ鉄板焼き主な展開商品：味付き肉シリーズ、マグナムステーキ

PLANTのオリジナルBBQメニューは、自宅の庭や公園、キャンプ場などさまざまなシーンで活躍する食材をそろえた予約販売メニューです。

行楽シーズンに向けてあらかじめ予約することで、必要な食材を確実に受け取れるのが魅力です。

混雑しやすい時期でも、計画的にバーベキューの準備を進めやすいサービスです。

新登場メニュー





今年から新たに販売されるのは、プルコギとにんにくマシマシ鉄板焼きの2商品です。

味付け済みのメニューとして、手軽に焼いて楽しみたいBBQシーンにぴったりのラインナップです。

定番の味付き肉





店頭販売でも好評という下ごしらえ済みの味付き肉シリーズも用意されています。

手間をかけずにBBQのメイン食材を準備できるため、家族や友人との集まりでも使いやすい品ぞろえです。

マグナムステーキ

見た目のインパクトがあるマグナムステーキも、BBQシーン向け商品として展開されます。

豪快なメニューを取り入れたいときにも選びやすく、食卓を盛り上げる一品です。

予約しておけば、行楽シーズンの週末や大型連休のBBQ準備をスムーズに進められます。

自宅でもアウトドアでも使いやすいメニュー展開で、家族や仲間との食事時間を楽しく彩ってくれそうです。

なお、掲載商品は予告なく変更される場合があります。

PLANTオリジナルBBQメニューの紹介でした。

よくある質問

Q. PLANTオリジナルBBQメニューはいつから予約できますか？

A. 予約開始日は4月21日です。

行楽シーズンの利用が増える時期に向けて、必要な食材を早めに確保したい人に便利なタイミングとなっています。

Q. 注文はどこからできますか？

A. 注文方法は店頭とホームページの2通りです。

近くの店舗で申し込めるほか、専用ページから予約できるため、予定に合わせて利用しやすい仕組みです。

Q. 今年新たに登場するメニューは何ですか？

A. 今年の新商品はプルコギとにんにくマシマシ鉄板焼きです。

どちらもBBQで使いやすい味付きメニューとして追加され、手軽さと食べごたえに期待が集まります。

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