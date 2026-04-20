ファンタジーRPG『闇カワ！もふもふハムスター団』配信開始。事前登録15万人突破、App Storeで1位獲得
SEVENは4月9日、スマートフォン向けファンタジーRPG『闇カワ！もふもふハムスター団』の全世界初配信(日本エリア先行配信)を開始した。
『闇カワ！』リリース開始！
同作は、可愛らしくも勇敢なハムスターの「行者」となり、悪夢の神に侵食された世界を救う「集団戦闘×ローグライト×合成」RPG。カジュアルで可愛いカートゥーンスタイルで描かれる「闇カワ！」なビジュアルが特徴で、大軍勢をなぎ倒す圧倒的な爽快感を追求している。
プレイヤーは仲間の召喚や合成を通じて戦力を強化する。バトルではランダムに現れる強化要素を組み合わせるローグライト的な戦略性が求められ、自分だけのビルドを構築可能。育成要素は多岐にわたり、スキルや装備だけでなく「秘蔵品」や「天測儀」など複数の軸でチームを鍛え上げることができる。高難易度ダンジョン「深淵」や無限戦闘モードに加え、7種類のミニゲームなど、遊びごたえある多彩なコンテンツも用意している。
『闇カワ！』コンテンツ
同作は配信開始直後から注目を集め、事前登録者は15万人を突破した。App Storeの無料ゲームランキングで1位を獲得するなど、好調な滑り出しを見せている。
事前登録報酬
『闇カワ！』リリース開始！
同作は、可愛らしくも勇敢なハムスターの「行者」となり、悪夢の神に侵食された世界を救う「集団戦闘×ローグライト×合成」RPG。カジュアルで可愛いカートゥーンスタイルで描かれる「闇カワ！」なビジュアルが特徴で、大軍勢をなぎ倒す圧倒的な爽快感を追求している。
『闇カワ！』コンテンツ
同作は配信開始直後から注目を集め、事前登録者は15万人を突破した。App Storeの無料ゲームランキングで1位を獲得するなど、好調な滑り出しを見せている。
事前登録報酬