久留米市に北海道生仕立てドーナッツ専門店がオープン、店舗限定商品も
MILK DO dore ikuは4月25日、を、福岡県久留米市にて「北海道生仕立てドーナッツ専門店 MILK DO dore iku? ゆめマート上津店」をオープンする。
店舗限定「くるみリッチ(くるみクリーム)」(420円)
ゆめマート上津店駐車場内にオープンする同店は、北海道初の生仕立てドーナッツ専門店で、全国32店舗目となる。
取り扱う商品は、北海道・十勝の小麦粉をメインに卵とバターをふんだんに使用した、しっとりなめらかな生地が特徴。高温で一気に揚げることで、外はカリッと揚がり、中身は生クリームのようなとろける口溶けになるよう仕上げている。
クリームには北海道根釧地区の生乳を使用した生クリームをベースに、様々な味付けで用意している。
ラインナップは「純生ホイップ」(350円)や「自家製カスタード」(350円)、「ショコラナッツ」(420円)などのレギュラーメニュー10種と店舗限定商品の計11種。
「純生ホイップ」(350円)
「ショコラナッツ」(420円)
限定商品には、「くるみリッチ(くるみクリーム)」(420円)を取り扱う。同商品は、北海道産の生クリームにくるみの香りを閉じ込めた特製クリームが楽しめる。
店舗限定「くるみリッチ(くるみクリーム)」(420円)
ゆめマート上津店駐車場内にオープンする同店は、北海道初の生仕立てドーナッツ専門店で、全国32店舗目となる。
取り扱う商品は、北海道・十勝の小麦粉をメインに卵とバターをふんだんに使用した、しっとりなめらかな生地が特徴。高温で一気に揚げることで、外はカリッと揚がり、中身は生クリームのようなとろける口溶けになるよう仕上げている。
ラインナップは「純生ホイップ」(350円)や「自家製カスタード」(350円)、「ショコラナッツ」(420円)などのレギュラーメニュー10種と店舗限定商品の計11種。
「純生ホイップ」(350円)
「ショコラナッツ」(420円)
限定商品には、「くるみリッチ(くるみクリーム)」(420円)を取り扱う。同商品は、北海道産の生クリームにくるみの香りを閉じ込めた特製クリームが楽しめる。