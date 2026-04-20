タレントで女優の野呂佳代（42）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。AKB時代の代表曲を生披露した。

同番組には同曲の連続ドラマ「銀河の一票」（20日スタート、月曜後10・00）で共演する女優・黒木華とともに出演。恒例のゲーム企画「ぽかぽかカーリング」を終えると、「セット転換中のお楽しみ」として、MCの「ハライチ」澤部佑は「今回は、野呂さんがちょっと特技を披露してくれる、と」と説明した。

すると野呂は「皆さん知ってますかね、AKB48っていう国民的なアイドルグループなんですけど、そのデビュー曲。“会いたかった”の選抜メンバーなんですね」と自己紹介。レギュラー陣から「学園祭で？」「好きってことですか？」とイジられる中、野呂は「グループの売り上げにも貢献しました。いたんです」とツッコんだ。

そして「そちらのパフォーマンスを披露させていただきたいと思います」と宣言。2006年リリースのメジャーデビュー曲「会いたかった」を振り付きで熱唱し、客席を盛り上げた。

しかし歌い終わると、ノリノリでペンライトを振っていた「Travis Japan」松田元太に向けて、野呂は「20年後、こうなるよ」とポツリ。黒木は「胸を撃ち抜かれました。かわいかったです」と感激していたが、澤部の相方・岩井勇気は「全部の動きがゆっくりでしたね」と笑いを誘った。

そんな姿にSNSでは「元気になれるありがとう！」「最高やな」「さすがwww」「ほんと野呂佳代可愛いな笑」「パフォーマンス覚えてた！」「盛り上げ上手」「最高！好きすぎる」などの声が上がっていた。