ピングー誕生45周年記念！上野で期間限定ポップアップや映像配信を実施
ソニー・クリエイティブプロダクツは4月18日から、スイス生まれの人気キャラクター「ピングー」誕生45周年を記念し、上野のおもちゃ・ホビーの専門店「ヤマシロヤ」でポップアップイベントを開催する。
イベントビジュアル
会場では、上野にちなんだ商品として、パンダ商品の「ねそべりマスコット パンダピングー」「ねそべりマスコット パンダピンガ」を先行販売する。3,300円以上の購入で限定ショッパーをプレゼントする。
パンダ商品のマスコット
限定ショッパー
4月25日と5月5日には、POP UPイベントでピングーグッズを2,000円以上購入した人に向け、ピングーと2ショットが撮れるグリーティングイベントを開催する。
グリーティングイベントを開催
4月27日〜5月3日まで、JR上野駅「PLATFORM13」にて、ピングーの世界観を楽しめる映像コンテンツを配信する。ポレイア広場には、ピングーのフォトスポットも設置する。
PLATFORM13
(C)2026 JOKER.
イベントビジュアル
会場では、上野にちなんだ商品として、パンダ商品の「ねそべりマスコット パンダピングー」「ねそべりマスコット パンダピンガ」を先行販売する。3,300円以上の購入で限定ショッパーをプレゼントする。
パンダ商品のマスコット
限定ショッパー
4月25日と5月5日には、POP UPイベントでピングーグッズを2,000円以上購入した人に向け、ピングーと2ショットが撮れるグリーティングイベントを開催する。
グリーティングイベントを開催
4月27日〜5月3日まで、JR上野駅「PLATFORM13」にて、ピングーの世界観を楽しめる映像コンテンツを配信する。ポレイア広場には、ピングーのフォトスポットも設置する。
PLATFORM13
(C)2026 JOKER.