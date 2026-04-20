牛次郎、黒毛和牛のタンを丸ごと使用した「黒タン一頭盛り」など、新メニューの提供を開始
meet upが運営する焼肉店「牛次郎」は4月17日から順次、新メニューの提供を開始する。
黒タン一頭盛り
「黒タン一頭盛り」(3,848円)は、黒毛和牛のタン1本を使用した。「上」「並」「厚切り特上」「タンカルビ」といった部位ごとの違いを楽しめる。お初天神店・本町店・江坂店で提供する。
ホルモンは濃厚な味噌味の「アカ」(878円)と、香ばしい塩味の「シロ」(878円)を用意する。
名物ホルモン アカ
名物ホルモン シロ
〆には、ふわふわの卵白を使用する「"特製"石焼ピビンバ」(1,098円)、旨味が凝縮した牛骨スープとコシのある麺の「盛岡冷麺」(988円)、卓上で出来立てを提供するライブ感ある「"石焼"クッパ」(878円)を用意する。
"特製"石焼ピビンバ
盛岡冷麺
"石焼"クッパ
黒タン一頭盛り
「黒タン一頭盛り」(3,848円)は、黒毛和牛のタン1本を使用した。「上」「並」「厚切り特上」「タンカルビ」といった部位ごとの違いを楽しめる。お初天神店・本町店・江坂店で提供する。
ホルモンは濃厚な味噌味の「アカ」(878円)と、香ばしい塩味の「シロ」(878円)を用意する。
名物ホルモン アカ
名物ホルモン シロ
〆には、ふわふわの卵白を使用する「"特製"石焼ピビンバ」(1,098円)、旨味が凝縮した牛骨スープとコシのある麺の「盛岡冷麺」(988円)、卓上で出来立てを提供するライブ感ある「"石焼"クッパ」(878円)を用意する。
"特製"石焼ピビンバ
盛岡冷麺
"石焼"クッパ