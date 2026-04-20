実写化「ブルーロック」出演話題の野村康平・綱啓永・樋口幸平、&TEAMのK不在も仲良し“Kポーズ”ショットに喜びの声「全員イニシャルK」「愛が伝わる」
【モデルプレス＝2026/04/20】俳優・モデルの野村康太が4月18日、自身のInstagramを更新。俳優の綱啓永と樋口幸平との3ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「ブルーロック」俳優ら「顔面偏差値高すぎる」と話題のオフショット
3人は、俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）で共演。野村が、主人公・潔世一（高橋）率いるチームZの國神錬介役、チームZの宿敵であるチームVの御影玲王役を綱、剣城斬鉄役を樋口が演じる。
同日、野村と綱、樋口の3人は、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演。今回、野村は「3人でKポーズ チームVとチームZ」と紹介し、ステージ裏での3ショットを披露した。
3人は、同作にチームVの凪誠士郎役で出演する9人組のグローバルグループ&TEAMのKのお馴染みのポーズである“Kポーズ”でにっこり。さらに、野村は「綱くんとKくんのKポーズしよって打ち合わせした後の自撮り」と綱との2ショットや「Kポーズしたのに画面から切れてたノムコウ」とランウェイで“Kポーズ”した自身の写真を披露した。
この投稿にファンからは「仲良しで素敵」「Kポーズしてくれて感激」「愛が伝わる」「全員イニシャルKだ！すごい偶然」「顔面偏差値高すぎる」「ビジュ最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「ブルーロック」俳優ら「顔面偏差値高すぎる」と話題のオフショット
◆野村康平・綱啓永・樋口幸平、実写映画「ブルーロック」共演
3人は、俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）で共演。野村が、主人公・潔世一（高橋）率いるチームZの國神錬介役、チームZの宿敵であるチームVの御影玲王役を綱、剣城斬鉄役を樋口が演じる。
◆野村康平、綱啓永＆樋口幸平と“Kポーズ”
同日、野村と綱、樋口の3人は、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演。今回、野村は「3人でKポーズ チームVとチームZ」と紹介し、ステージ裏での3ショットを披露した。
3人は、同作にチームVの凪誠士郎役で出演する9人組のグローバルグループ&TEAMのKのお馴染みのポーズである“Kポーズ”でにっこり。さらに、野村は「綱くんとKくんのKポーズしよって打ち合わせした後の自撮り」と綱との2ショットや「Kポーズしたのに画面から切れてたノムコウ」とランウェイで“Kポーズ”した自身の写真を披露した。
この投稿にファンからは「仲良しで素敵」「Kポーズしてくれて感激」「愛が伝わる」「全員イニシャルKだ！すごい偶然」「顔面偏差値高すぎる」「ビジュ最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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