【漢字クイズ】「鬣」はなんて読む？ライオンに生えているあれのこと！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「鬣」はなんて読む？ あまりにも複雑な「鬣」という漢字。 読み方の見当もつきませんが、じつは動物の図鑑などでよく見かけるものの名前です。 なんと読むかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「たてがみ」でした！ たちがみとも読みます。 ライオンや馬などに生えているたてがみには、このような漢字表記があるのですね。 鬣犬と書いてハイエナを表すなど、難しいながらも身近な言葉に使われている漢字です。 よく知っているはずの言葉が意外な漢字表記を持っていると、漢字に興味がわきませんか？ 「そういえば漢字表記がわからないな」と思う言葉がある場合は、ぜひ調べてみてくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部