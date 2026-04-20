【漢字クイズ】「鬣」はなんて読む？ライオンに生えているあれのこと！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「鬣」はなんて読む？
あまりにも複雑な「鬣」という漢字。
読み方の見当もつきませんが、じつは動物の図鑑などでよく見かけるものの名前です。
なんと読むかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「たてがみ」でした！
たちがみとも読みます。
ライオンや馬などに生えているたてがみには、このような漢字表記があるのですね。
鬣犬と書いてハイエナを表すなど、難しいながらも身近な言葉に使われている漢字です。
よく知っているはずの言葉が意外な漢字表記を持っていると、漢字に興味がわきませんか？
「そういえば漢字表記がわからないな」と思う言葉がある場合は、ぜひ調べてみてくださいね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部