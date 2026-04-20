美輪明宏「不安や憂鬱な気分になるのは、怒りや執着など、なにかにこだわり続けているから。心が楽になる秘訣は…」

歌手、俳優の美輪明宏さんがみなさんの心を照らす、とっておきのメッセージと書をお贈りする『婦人公論』に好評連載中「美輪明宏のごきげんレッスン」。４月号の書は「忘れじょうず」です。

【美輪さんの書】人生、少しでも心地よく過ごすために…

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こだわり続けて損するのは自分自身

人が不安になったり、憂鬱な気分になったりするのは、未来の取り越し苦労、怒り、恨み、悲しみ、執着など、必ずなにかにこだわり続けているときです。

対人関係から生じる恨みつらみも、自分が相手からされたことにこだわるから苦しくなる。そのこだわりが不安や憂鬱の種になっているのだとしたら、結局、損するのは自分自身。損しないためには、「忘れじょうず」になることです。

以前からラジオや講演などでそうお話しすると、「頭ではわかっていても、それができないから苦しいんです」という答えがよく返ってきます。そんなとき私は、「さっぱりと忘れ、考えないよう『努力』を繰り返しましょう」とアドバイスしてきました。

忘れじょうずは、生きじょうず

心の中で不安や憂鬱の正体を見きわめたら、それらをきっぱり追い出してしまうのです。そのためには、呪文のように「こだわるのはよそう」と自分に言い聞かせるのもひとつの方法。そうした努力を続けていると、頭の中からこだわりを追い出すことが習い性となり、いつの間にか「忘れじょうず」が身につきますよ。

「忘れじょうず」は開き直りの一種なのかもしれませんが、心が楽になるためのキーワード。人からイヤな目にあわされたときなど、特に役に立ちます。

つまり、忘れじょうずは、生きじょうずとも言い換えることができます。人生、少しでも心地よく過ごすために「こだわらない」をモットーとし、生きじょうずになりましょう。

●今月の書「忘れじょうず」



（書：美輪明宏）