「美しい40代」綾瀬はるか、ノースリーブ姿の最新ショットに「透明感ハンパない」「ずーっと美人」反響
俳優の綾瀬はるかさんのマネジャーが運営するInstagramアカウントは4月18日、投稿を更新。綾瀬さんが主演を務める映画『人はなぜラブレターを書くのか』が公開されたことを報告しました。
【写真】綾瀬はるか、ノースリーブ姿の最新ショット
コメントでは「本当に素敵な映画でした」「映画館でこんなに泣いたのは初めてです。2日経った今でも思い出すと涙が出ます」「色んな想いを感じて、号泣でした」といった映画に対する感想が多く寄せられたほか、「美しい〜」「素敵な笑顔をありがとうございます」「美しい40代だな」「透明感ハンパない」「ずーっと美人 ずーっとかわいい」など、綾瀬さんの美しさを絶賛する声も集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】綾瀬はるか、ノースリーブ姿の最新ショット
「本当に素敵な映画でした」同アカウントは「映画『人はなぜラブレターを書くのか』 4月17日公開いたしました ぜひご覧ください！」とつづり、1枚の写真を公開しました。映画のポスターを背景に、黒いノースリーブ姿でピースサインをしながら笑顔を見せる綾瀬さんの姿が収められています。ノースリーブから見えている二の腕が美しく、肌の透明感が際立っています。
「綾瀬さん可愛い」同アカウントは8日には、映画の公開直前イベントの様子を披露しました。「今回は直筆の手紙を通じて、想いを届けさせていただきました」とつづり、2枚の写真を公開。綾瀬さんと石井裕也監督が舞台に立つ姿が収められています。ファンからは「めちゃ字が綺麗なラブレターでした」「素敵です」「綾瀬さん可愛い」などの声が寄せられています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)