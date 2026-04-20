スピリチュアリストとして、さまざまな角度から読者のお悩みに答え、生きる指針を示してくれる江原啓之さん。現在は熱海に在住し、ていねいな暮らしをしながら日々「生きる上で大切なこと」を発信し続けています。『婦人公論』の連載「〈幸せぐせ〉を身に着けよう」。第51回は「家では優しい夫が、外では店員に高飛車な態度をとる。トラブルになりそうで心配」です。

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Q 家では優しい夫が、外では店員に高飛車な態度をとる。トラブルになりそうで心配

Ａ）自分が店員と話し、夫の出る幕をなくす

Ｂ）夫の問題なので、放っておく

トラブルになる前に先手？or放っておく？

今回は、家では優しい夫の外での豹変ぶりがテーマです。あなたと夫が飲食店に入り、出された料理に箸がついていなかったとします。夫が店員に「手で食えと言うのか。早く箸を持ってこい！」と怒鳴ったら、どうしますか？

「そんな言い方しないで」とあなたが言っても、「向こうが悪い」と態度を改めない夫。たとえ店側に落ち度があったとしても、あまりに横柄であれば、カスタマーハラスメント（カスハラ）と受け取られる懸念もあります。

トラブルになる前に、あなたが先手を打つのがＡ。自分が店員に「お箸、お願いします」と言い、夫が出る幕をなくすパターンです。Ｂは、夫の態度が原因でトラブルになろうと、それは本人の問題というスタンスで放っておくパターン。あなたはどちらを選びますか？

まず自分が変わること

ずばり、幸せぐせはＡ。夫の横柄な態度は夫だけの問題でなく、夫婦二人にその原因があると考えましょう。特に外出先で一緒にいるときの言動には、そばにいる妻が与える影響が大きいのです。

「家では優しい夫」なのですから、夫の本質は穏やかなのでしょう。ではなぜ外で高飛車になるのか。妻がきっかけを作っているという可能性もあります。例えば妻がなにげなく「あの店員さんの態度、ちょっと失礼な感じよね」と、ネガティブなことを言ったとしましょう。夫が気にしていないことを、わざわざ気づかせてしまっているのかもしれません。多くの夫は、妻の前で威厳を保ちたいという気持ちがあるもの。その結果、「たしかに失礼だ！」と、高飛車な物言いでクレームを入れるに至るのです。

友だち同士なら、「あの店員の態度、人をバカにしているみたいよねぇ」と言っても、「ほんと、いやねぇ」と共感されて終わるだけでしょう。けれど相手が夫のときは気をつけて。「なに、バカにしただって!?」と、妻が思う以上に、深刻に受け取られてしまうことがあるのです。焚きつけたつもりはないのに、自分が原因だと言われるのは納得がいかないかもしれません。でも、だからといって「夫の問題だから放っておく」と突き放してしまうのは、いかがなものか。まるでもう、夫婦としてやっていく気がないかのようです。

もし夫の物言いがカスハラになりそうだったら、その場で妻が店員に「ごめんね、失礼なこと言っちゃって」と謝れば、殺伐とした空気感は和らぎます。夫が「なんだよ、悪いのはあっちだろ！」と言い返しても、「いろんな人がいるのよ、アナタ」となだめるなど、妻がその場のフォローや夫のケアをしてもいいのではないでしょうか。根は優しい夫なのですから、すぐに落ち着くはずです。

覚えておいてほしいのは、自分が変わることで状況が良くなる場合があるということ。夫の出る幕がなくなるように自分が先に動きつつ、ネガティブな情報を与えないよう意識するだけでも、夫の態度が変わったり、高飛車な言動そのものがなくなったりするかもしれません。「夫を焚きつけているかも」と、自覚するだけでも違うはずです。



（イラスト◎大野舞）

日常に「歓」を取り入れて

さらに、実践するときは、ぜひ自分の態度に明るさを加えてみましょう。例えばお箸を出してほしい場合、「店員さん、お箸お箸！」と、指でチョキを作ってジェスチャーしながら、明るくアピールすれば笑いが生まれます。夫が「バカみたいだからやめろよ」なんて言ったら、パーフェクト。夫婦も、その場も和やかになるでしょう。

日常に必要なのは「歓」、つまり歓びです。どんなときも歓を取り入れるように心がければ、朗らかに過ごせます。「お箸ないんだけど！」というトゲトゲしい言い方や、「あなたの問題でしょ」という突き放した態度には歓がありません。

ほんの少しユーモアや明るさを加えるだけでいいのに、それがないばかりにカスハラで訴えられたり、下手をすれば夫婦関係が悪化して、離婚問題に発展する可能性もあるのです。たかが歓、されど歓。歓によって夫婦、家族、友人関係、店員さんなどの一期一会の関係でも、打ち解け合うことができるということを忘れないでください。

ただしここまでの話は、あくまで「家では優しい夫」に限ってのこと。もしもあなたの夫が、家でも外でも優しさのない横暴な人だというならば、話は別です。Ｂの態度を選びつつ、離婚も視野に入れましょう。