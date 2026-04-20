ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。

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カフェで詐欺の情報を学んだ

節約のために外食はしないようにしようと思いつつ、好奇心は衰えを知らず、最寄りの駅に新しくできたカフェに入ってしまった。

平日午後2時の店内は、中高年の客が多かった。私は2人用のテーブルに1人で座った。隣のテーブルには、65歳以上に見える4人の女性がいて、興奮気味に大きな声で話をしていたので、内容が全て聞こえた。

私が30代だった昭和の頃、飲食店で中年以上の女性たちが、隣のテーブルの人に聞こえるような力を込めた声で話しているのは、夫か同居する息子の嫁の悪口だった。

しかし、時代は大きく変わった。隣のテーブルの女性たちは、「『給湯器を無料で点検する』という電話があった」とか、「きちんとした書面による予告もなしに『漏電をしていないか電気設備の点検にきた』と言い、家に上がり込もうした」など、詐欺の手口の情報交換と撃退の方法を話していた。私は最新情報を学べて、その女性たちにお礼を言いたくなった。

武田信玄の旗印で『オレオレ詐欺』を防ぐ

『オレオレ詐欺』が登場した頃、戦国武将が好きな私の知人は、武田信玄の旗印「風林火山」を合言葉にした。知人の息子が自宅に電話をした時、最初に「風林」と言うと、知人もその妻も「火山」と答え、息子本人かを確認するのだ。ある日、息子が自宅に電話をして「風林」と言うと、高校生の妹が出て「夏」と答えた。妹は「風鈴」をイメージしていた。

私が会社に勤めていて、認知症を発症した母が自宅にいた頃、詐欺犯が自宅にやってくることがたびたびあった。

ある日、母に「お嬢さんに家の修理を頼まれたので、前金として7万円をください」と言い、家を訪ねてきた人がいた。

固定電話の近くの壁に、私が勤めている会社の電話番号を書いた紙を貼っていたので、母は電話をしてきた。詐欺に気づいたからではない。「家にお金がないからどうしたらいいの？」と、電話口で母は私に訴えた。

私が娘で、母が認知症であるという情報が流れているような気味の悪さを感じたが、玄関の外にいる詐欺犯は、電話をかけているとわかったらしく逃げてしまった。母は「帰ってしまったけど、いいの？」と、私に聞いた。

また「80歳を過ぎても、いま10万円をいただければ保険に入れます」と、やって来た人もいた。その時は、母は2階に向かって「10万円がないのよ！」と叫び、兄が「何のことだ！」と大声を上げて階段を降りて来たので、詐欺犯は驚いて逃げたそうだ。

『同行二人』で反省した昭和の押し売り



（写真：stock.adobe.com）

私が幼い頃は、住んでいた住宅街を八百屋さんや魚屋さんなどが御用聞きに回っていた。昼間は家にいる専業主婦が多く、門にも玄関の引き戸にも鍵をかけない家ばかりだった。

私の自宅にも『押し売り』がたびたび来て、自ら玄関の引き戸をガラガラと音を立てて開け、「奥さん、ゴムヒモはいりませんかね」とか言い、玄関の廊下に座り、大きなカバンから商品を取り出したり、手に持った風呂敷を広げて商品を見せたりした。主婦を脅すような人は来なかった。

私は母の横に座り、商品を見ていると、「お嬢ちゃんくらいの小さい子供がいるんですが、妻が病気で寝込んでいて…」とか、気の毒な身の上話をする人もいた。母は嘘の話だと思っても、買わないと帰ってくれないので、同情するふりをして、何かしら買っていた。

ある日、「ごめんください」と言う声がして、痩せた男性が玄関の引き戸を開けて入ってきた。男性は「奥さん、何か買ってくれませんかね」と母に言った後、玄関の左側の壁に掛けてある額を見て、立ったまま動かなくなった。

母は驚いて、「どうかしましたか？」と尋ねると、男性は、「同行二人（どうぎょうににん）ですね」と、額に入った色紙の文字を読んだ。

「得意先の方が、主人にくださったのです」と話す母に、男性は「失礼しました」と言い、深々と頭を下げてから、背中を向けて帰ろうとした。

母はあっけにとられながら、「『同行二人』が、どうかしたのですか？」と聞いた。男性は再び母の方を向き、目のあたりを手でぬぐった。

「女房が俺の両親と畑を耕しながら、田舎で俺の帰りを待っているのです。俺は東京で大儲けをしようとして、人様の役に立たないことばかりをしてきました。女房に恥ずかしい。『同行二人』の言葉に目が覚めました。田舎に帰り、人生をやり直します」と涙声で話し、再び母に頭を下げ、色紙に向かって手を合わせて拝んでから帰った。

誰もが詐欺被害に巻き込まれる怖い時代

馬鹿にされることを承知で書いてしまうが、私は今に至るまで、「同行二人」を夫と妻がお互いを思いやり、誠実に生きることだと思っていた。それは、押し売りの「女房に恥ずかしい」という言葉からの発想だった。

最近、ふとその言葉を思い出し、あちこち調べたら「弘法大師（空海）が共に歩むので、一人ではなく導いてくれる。弘法大師が共にいるから、正しい行いをしなさい」という意味だとわかった。四国遍路などの巡礼者が、巡礼装束の白衣や笠や杖に「同行二人」と書いていることすら、私は知らなかった。

友人たちは知っているのか？と思いメールでたずねた。すると、その友人がまた他の人に聞き、30代から80代の11人が回答をしてくれた。

正確に答えられたのは3人だけ。「自分とあと2人と行くという意味」と答えた人が６人。旅行好きな人は「旅行をするなら3人が良いという意味」、刑事ドラマが好きな人は「任意同行をするのが二人いるという意味」と答えた。メールで読み方も聞いたら、意味を間違えた人たちは、「どうぎょうににん」を「どうこうふたり」と読んでいた。

少ない人数の調査は別にして、今の時代に自宅のインターフォンのそばに「同行二人」と書いた紙を貼っておいても、詐欺をする人が己の行いを反省して帰ることはないと思っている。

細心の注意を払わないと、誰もが詐欺被害に巻き込まれる怖い時代なのだ。