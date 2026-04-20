「ハッピーオーラがすごい」エルフ荒川、ディズニーで有名タレントに遭遇？ 「めっちゃいい組み合わせ」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは4月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。有名タレントとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】エルフ荒川がディズニーで遭遇した有名タレントとは？
ファンからは「ふたりともプリンセス」「いつもハッピーオーラがすごいおふたり」「めっちゃいい組み合わせ」「可愛いが大渋滞」「推しと推しが！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】エルフ荒川がディズニーで遭遇した有名タレントとは？
「推しと推しが！」荒川さんは「Princess 発見 大好きなぺこりんさん」とつづり、東京ディズニーリゾートで撮影したと思われる写真を投稿。タレントでモデルのpecoさんとのツーショットです。人混みの中ですが、2人とも変装をせず満面の笑みで撮影しています。偶然なのか、おそろいの耳付きカチューシャを着用しており、とてもほほ笑ましいです。
「かわいいかわいい荒川ちゃんに会えた」pecoさんも同日、自身のXを更新。荒川さんの投稿を引用し「かわいいかわいい荒川ちゃんに会えた」と報告しています。もしかすると以前から交流があったのかもしれません。次に会った時もすてきなツーショットを期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)