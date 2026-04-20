かつては家族8人で暮らした自宅で、一人暮らしをしていた浜美枝さん。60代、70代……と住まいの〈ダウンサイジング〉を続けてきたそうです。10年前からは息子さん家族と同居を開始。82歳になった浜さんが思う今の自分に合った〈ちょうどいい〉暮らし方とは（構成：丸山あかね 撮影：川上尚見）

【写真】同居の息子家族とは、顔を合わせない日も珍しくないという

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10年ごとに人生を見つめ直して

箱根にあるこの家に暮らし始めて、かれこれ50年になります。毎朝4時に起きて小鳥の合唱に耳を傾け、ウォーキングをするのが日課です。春から夏にかけては木々の緑が美しく、秋は紅葉で山が真っ赤に染まり、冬の凜とした佇まいも哲学的で飽きることがありません。

箱根との縁は深く、はじめて訪れた10代の時に、いつかここで暮らしたいと思ったのを覚えています。

その後、16歳で東宝ニューフェイスとしてデビューしてからは生活が一変。楽しくも忙しい日々を過ごすうちに、箱根とは距離ができていたのですけれど、人生って不思議ですね。ちゃんとご縁のある場所へと誘（いざな）ってくれるのですから。

私は82歳になりましたが、思えば10年ごとに人生を見つめ直してきた気がします。年を重ねるにつれ、家族構成が変わり、体力的にできなくなることも増えていきました。

快適に生きるためには、自分を取り巻く環境の変化に敏感であることが大切だと思います。とはいえ若い頃は無計画で、振り返るとずいぶんと大胆なことをしたものだと思うのですけれど。

私は25歳で結婚して、長女、長男、次女、次男と4人の子どもに恵まれ、30代から40代にかけては仕事と子育てに追われていました。

そんななか、長男を妊娠していた時期に、旅で訪れた村で古民家の解体が行われており、100年以上も頑張ってきた木材があっさりと葬られてしまう現場に遭遇したのです。心が痛んで、気づいたら廃材を譲り受けていました。

一体、どうしよう？ と考えて閃（ひらめ）いたのが、箱根に土地を買って家を建てることだったのです。12軒の古民家から廃材を譲り受け、職人さんたちと相談しながら作り始めたものの、これで完成だといえるまでに20年もかかってしまいました。

家を建て始めた当時、私たち家族は都内で暮らしていたのですが、子どもたちを大自然のなかで育てたいと一家で箱根に移住。私はオフィスにしていた東京のマンションと箱根を行ったり来たりする生活になりました。あの頃は若かったなぁとつくづく思います。

やがて夫は長距離通勤に耐えかねて、週末だけ箱根で過ごすようになりましたが、私はそういうわけにはいきません。子どもたちの食事を作り、身の回りの世話をしながら精神的に支えることは母親である私の役目だと思っていましたから。仕事が終わると自分で車を運転して、一目散に箱根の家に帰ったものです。

思春期になった子どもたちと向き合うのが大変な時期もありました。女優の仕事もキャリアを積めば積むほど、責任が重くなっていく。背負うものが多くて、どうにかしなければと考えた末に、40代で女優は卒業しようと決めたのです。

未練はなかったと言ったら嘘になります。続けたほうがいいと引き留めてくださる方もいましたが、家庭を作るという選択をした以上、生活のバランスを整える必要がありました。

精神的にも時間的にもゆとりのある暮らしをして、いつも笑顔でいるためにはこれしかないと、きちんと納得したうえでの決断だったのです。

家族であっても「個」を尊重

といって専業主婦になる気はありませんでした。若い頃から仕事をしていた私にとって、社会のなかで働くことは生きることそのもの。

それで、関心を寄せていた農業や食問題についての勉強をして、今に至るまで続けているライフコーディネーターとしての活動を始めたのです。少しずつ農村の女性たちとのネットワークを築いていった50代は、いわば私自身の人生における再生期でした。

子どもたちが次々と箱根の家から巣立っていく時期と重なり、自分の時間が増えたことも大きかった。それでも寂しさと無縁だったのは、友人の影響が大きいと思います。

当時、私はヨーロッパの農村を頻繁に視察していて、欧米の女性たちと交流する機会が多くありました。家族であっても「個」を尊重する彼女たちは、精神的に自立して生きることの大切さを教えてくれたのです。

新たな一歩を踏み出した私が、もう一度生き方について考えたのは、60歳を間近に控えた頃でした。周囲の少し年上の人たちが晩年に向けて経済的に、そして体力的にも身の丈に合った暮らしへとダウンサイジングしていたのです。

その姿を見て、私はいつまで今のスピードで走り続けていけるかしら？ そろそろ老後の準備をするべき？ と自問自答を繰り返しました。その結果、東京のマンションを売却し、箱根の家をリフォームすることを決めたのです。

実は、家の広さがだんだんと負担になっているのを感じていました。一時期、私の両親も含めて8人家族で暮らしていた家の大きなリビングは、掃除をするにも一苦労。これからの自分のために、過ごしやすい空間を作ることにしました。

大きなスペースは大勢の人が集えるパブリックな部屋として活用することに決め、プライベート空間と分けることに。

広いキッチンを取り払い、リフォームした私の部屋には新たにカウンター式のシステムキッチンを導入。安全のためにIHクッキングヒーターに替えました。さらにキッチンの奥にパントリーを作って、スッキリとした空間にしたのです。

キッチンとつながるリビングには、東京のオフィスから運んできたお気に入りの棚やダイニングテーブル、ソファを配置しました。コンパクトな部屋なので掃除が楽で、寒さの厳しい冬も床暖房で快適に過ごせます。

リビングの脇には洗濯機置き場とアイロンスペースを設けたユーティリティールームを作り、そこに仕事机も置いて効率的に暮らせるように考えました。

東日本大震災を機に、停電時に階段を上り下りしなくて済むよう、ベッドを1階のリビングに移動。昼間はソファ、夜はベッドとして使っています。

部屋をコンパクトにするにあたり、大きな鍋など大家族仕様の道具は処分しましたが、まだ使えるモノを捨てるのは忍びなく、家具や食器や洋服は欲しい方にもらっていただきました。

モノを減らせば心が軽くなります。でも最大のメリットは、整理する大変さを痛感し、もうモノは増やさないと肝に銘じたこと。いつしか「今あるもので」が私のテーマになりました。

＜後編につづく＞