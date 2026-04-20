【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 力士の呼び名や中南米の国に共通する2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、日本の伝統文化に関わる言葉から、健康や体力に関わる表現、そして海外の国名まで、幅広いジャンルの単語を用意しました。それぞれの言葉が使われる場面を想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。
□□な
あ□□し
めき□□
ヒント：相撲の力士が土俵上で名乗る固有の名前は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しこ」を入れると、次のようになります。
しこな（四股名）
あしこし（足腰）
めきしこ（メキシコ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、相撲の伝統、身体のコンディション、そして地理的な名称が並んでいました。日本の伝統的な響きが、遠く離れた外国の国名にも潜んでいるのは、音のつながりが持つ不思議な魅力といえるでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の伝統文化に関わる言葉から、健康や体力に関わる表現、そして海外の国名まで、幅広いジャンルの単語を用意しました。それぞれの言葉が使われる場面を想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□な
あ□□し
めき□□
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正解：しこ正解は「しこ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しこ」を入れると、次のようになります。
しこな（四股名）
あしこし（足腰）
めきしこ（メキシコ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、相撲の伝統、身体のコンディション、そして地理的な名称が並んでいました。日本の伝統的な響きが、遠く離れた外国の国名にも潜んでいるのは、音のつながりが持つ不思議な魅力といえるでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)