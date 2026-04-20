3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。相撲の世界で使われる名前や北米大陸の国名をヒントに、共通する2文字を導き出しましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、日本の伝統文化に関わる言葉から、健康や体力に関わる表現、そして海外の国名まで、幅広いジャンルの単語を用意しました。それぞれの言葉が使われる場面を想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□な
あ□□し
めき□□

ヒント：相撲の力士が土俵上で名乗る固有の名前は？

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正解：しこ

正解は「しこ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「しこ」を入れると、次のようになります。

しこな（四股名）
あしこし（足腰）
めきしこ（メキシコ）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、相撲の伝統、身体のコンディション、そして地理的な名称が並んでいました。日本の伝統的な響きが、遠く離れた外国の国名にも潜んでいるのは、音のつながりが持つ不思議な魅力といえるでしょう。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)