世間から「大丈夫？」と思われがちな生涯独身、フリーランス、50代の小林久乃さんが綴る“雑”で“脱力”系のゆるーいエッセイ。「人生、少しでもサボりたい」と常々考える小林さんの体験談の数々は、読んでいるうちに心も気持ちも軽くなるかもしれません。第61回は「今日、行ける？のありがたさ」です。

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前回「あいづちの正解は「はい」か「うん」かミックスか。社会人になってから受けた３回のご指導で考えた」はこちら

予定は「今」立てる

中年の心を腐らせないための予防策として挙げたいのが“外出”。座業を生業のひとつにして、年嵩を増していくと頓に感じるのが（いや性格かもしれない）、出かける面倒さで、メイクもしたくない、ゴロゴロしていたい。今は出かけなくても運動だってできるし、食事も宅配で簡単に運ばれてくる、ネコ型ロボットの世界。サブスクを使えば１回分の映画料金以下で、映画もドラマも心ゆくまで観られる。半径２メートル以内で、すべての娯楽が集約できる時代なのに、自宅から出る価値はあるのかと思うが、やっぱりある。外出すると、家族やパートナーとこもる時間ではえられない充足感がある。おばさんこそ、出かけよう。

ただ問題はいつ、どこに、誰と出かけるのか。

私の場合だと、風来坊のような落ち着きのない仕事なので、なかなか普通の社会人の友人たちと約束を決めるのが、ちと難しい。そんなときに救ってくれるのが、突発的なお誘いだ。

「今夜、何してる？ ごはん行かない？？」

曜日にかかわらず、17時を過ぎたあたりから、私の元にこんなLINEが時折届く。送ってくるのは、フリーランス、テレビ局、ラジオ局、芸能事務所のマネジャー……といわゆる業界人の面々で、私もその端くれだ。皆、オフィスはあっても出社、退社時刻も決まっていないし、深夜まで働くのはデフォルト。仕事で突発的に動くパターンも多いし、もちろん休日も決まっていない。突発的な打ち合わせ、原稿の修正、取材時間の変更とスケジュールは簡単に崩される。でもこれも“慣れ”で、自分がドタキャンをするのも、相手にされるのも許容範囲。

そんな理由からダメ人間と表裏一体の時間軸で動く我々の合言葉は「今日、どう？」。待ち合わせをする店を出し合って、呑んで、食べて、しゃべって、また戦場に戻っていく。この生活にも慣れきったので、今さら変える予定もないし、この偶発によって生まれた関係性やアイデアはいくつもあるので、私にとってはインフラのようなもの。そして外出の決断をさせてくれる、友人、知人たちにいつも感謝している。ありがとう、おかげで体はガタついても、心の鮮度はキープしていられる。

ひとり飲み最高

私にも普通の会社員の友人がいないわけではない。親族もカウントすると、定刻で働く人がマジョリティで、あくまで自分はマイノリティ。この「今日、どう？」の話を会社員の友人たちにすると「……まあ、時間が合えばいいんですけど」と、やや難色を示される。決まった時間で生活をしているのだから、平日に人と会うのは100％楽しめないだろうし、誘うこちらも気が引ける。ただ限られた週末の休日に、予定を合わせるのもなかなか難しいだろう。以前も私だけが個人事業主で、他が会社員……のフォーメーションで食事をしようとしたら、数ヵ月先まで予定が合わなかった事態に陥った記憶がある。

おそらく読者の皆さまも時間の使い方には、悩ませられているのではないだろうか。

そんなときに中年と自由業そして、独身のプロとして推奨したいのが、ひとりで出かけること。令和には「1人で外食はできない」といった人がいるのも重々承知しているが、ひとり行動にはさまざまなメリットが詰まっている。まず誰かと調整をする必要がない。行きたいところ、食べたいもの、体験したいもの。気の赴くままでいい。例えば飲食店。同伴者を探していると、いつ行けるのか分からなくなってしまう。その店はいつの間にか大人気店になっていて、予約さえも取れなくなる可能性がある。それなら行けるうちに行く。大丈夫、店のスタッフは信じられない数の客を捌いているので、ひとり入店も大して気にしていない。そう、意外と他人は自分をそんなに見ていない。



イメージ（写真提供：Photo AC）

冒頭の「中年こそ出かけたほうがいい」に戻るが、出かけた先には何かしらの出会いがある。それがたまたま隣席に居合わせた客かもしれないし、本屋で出会った没入できる一冊かもしれないが、ひと言、ふた言でも会話は生まれる。このコミュニケーションが心を腐らせないカギだと思う。私は40歳からひとり行動派になり、今では和食店のフルコースも楽しんでいる。そこに「今日、行かない？」の突発的な誘いが加わって、何とか腐らずに生きているようなものだ。

加えて77歳の母の発言も思い出す。地元で数ヵ月先のオーケストラのコンサートチケットがあるので、取ろうかと誘うと断られた。

「年を取ると先々の予定がちょっと怖くて、立てられなくなるのよ。いつお父さんも私も病気になるのか分からないでしょう。お葬式だってあるじゃない。でもお医者は『外に出ましょう』と言う。確かにそうなんだよね。だから友達とほんの少し先の約束をするようになったかな」

今は家事育児でまったく時間がない人だって、必ずいつかはひとりの時間が訪れる。その先には母の言う、体力的な事情にも抗えない。そうなる前に少し、フッ軽の訓練をしておくのは得策かもしれない。そして今夜も私は、さっき決まったスケジュールで広告代理店の友人と餃子を食べに行く。