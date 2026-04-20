「中尾明慶」が1000万円超えの「本格SUV」公開！

俳優の中尾明慶さんが2026年3月24日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、「半年乗った愛車が進化しました」と題した最新動画を公開しました。

2025年9月に購入したことを明かしていた“レクサス”ですが、一体どのような変化を遂げたのでしょうか。

【動画】超カッコイイ！ 俳優「中尾明慶」×愛車「高級SUV」を動画で見る！

中尾さんが愛用しているのは、レクサスが世界で展開する本格オフローダーSUV「GX」のなかでも、特にオフロード性能を追求した特別仕様の「GX550 OVERTRAIL+」です。

2025年4月に発表されたこのモデルは、プラットフォームに「TNGA GA-F」を採用し、レクサスならではの上質さと高い走破性を両立させています。

ボディサイズは全長4970mm×全幅2000mm×全高1925mmとなっており、5名がゆったりと乗車できる空間を確保しています。

直線基調のデザインとワイドなスタンスにより、悪路での安定感と力強い存在感を両立させた造形が特徴です。

また、フェンダーやグリル、ホイールなどの随所に専用のブラックパーツを配することで、タフさと上質さを同時に引き立てる仕立てとなっています。

内装は中央に大画面ディスプレイが配置され、物理スイッチを最適にレイアウトすることで、悪路走行時でも確実な操作ができるコックピット設計を採用しています。

パワートレインには、最高出力353馬力を発揮する3.5リッターV型6気筒ガソリンツインターボエンジンを搭載し、10速ATを組み合わせています。

駆動方式はフルタイム4WDで、車両本体価格（消費税込）は1195万円と案内されています。

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動画では、納車から半年が経ち汚れも目立ってきたという愛車を、自らの手で丁寧にメンテナンスする様子が映し出されました。

中尾さんは「今のうちにできるケアを最大限しておきたい」と語り、まずはシャンプーを用いてボディ全体の汚れを丁寧に洗い落としていきます。

作業の途中では「クルマがキレイになると本当に精神が整うね」「やっぱクルマの汚れは心の乱れです」と、愛車へのこだわりがうかがえる場面もありました。

洗車後には脱脂を行い、コーティングを念入りに施工。最後の拭き上げを終えると、新車のような輝きを取り戻した姿に「最高だわ！ やっぱ」と満面の笑みを見せます。

外装だけでなくインテリアにもコーティングを施し、全体をピカピカに整えた中尾さんの姿に、視聴者からは多くの反響が寄せられています。

コメント欄には「光沢がすごい！」「良い車が更にカッコよくなった」「GXかっこよすぎます」といった声が多く、仕上がった姿に好意的な反応が目立ちました。