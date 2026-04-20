「日本人として胸アツすぎる」「マジで誇らしい」ブンデス連覇に貢献した日本代表DFにSNS感嘆！「優勝の瞬間にフル出場はエグい」
現地４月19日に開催されたブンデスリーガの第30節で、伊藤洋輝が所属する首位のバイエルンがシュツットガルトとホームで対戦。４−２で快勝し、２シーズン連続35回目の優勝が決めた。
CBで先発フル出場した伊藤は、３点目に関与するなど奮闘。優勝を決めた試合で、役割を果たした。
怪我のためにリーグ戦では13試合の出場に留まっているとはいえ、スター軍団のなかで連覇に貢献した日本代表DFにSNS上では次のような声が上がった。
「マジで誇らしい」
「優勝の瞬間にフル出場はエグい」
「ノイアーたちと喜ぶ姿も最高。日本人として胸アツすぎる」
「日本人が欧州でタイトルを獲得することが当たり前にすらなってきたのエグいよな」
「世界トップレベルで戦ってるの実感する瞬間だな」
「普通にスタメンで出て優勝に貢献してるんすげぇよな」
「バイエルンで優勝してるの凄すぎるわ」
「優勝決める試合にスタメンフルなの凄いな」
「あのバイエルンに日本人がいて、しかもサブとかじゃなくて主力選手としてリーグ優勝してる、なんならCL優勝する可能性があるの日本サッカー史において前代未聞でしょ」
チャンピオンズリーグ、DFBポカールとの３冠達成も現実味を帯びてきたなか、伊藤への期待は高まるばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】名手ノイアーらと優勝の喜びを分かち合う伊藤洋輝
CBで先発フル出場した伊藤は、３点目に関与するなど奮闘。優勝を決めた試合で、役割を果たした。
怪我のためにリーグ戦では13試合の出場に留まっているとはいえ、スター軍団のなかで連覇に貢献した日本代表DFにSNS上では次のような声が上がった。
「マジで誇らしい」
「優勝の瞬間にフル出場はエグい」
「ノイアーたちと喜ぶ姿も最高。日本人として胸アツすぎる」
「日本人が欧州でタイトルを獲得することが当たり前にすらなってきたのエグいよな」
「世界トップレベルで戦ってるの実感する瞬間だな」
「普通にスタメンで出て優勝に貢献してるんすげぇよな」
「バイエルンで優勝してるの凄すぎるわ」
「優勝決める試合にスタメンフルなの凄いな」
「あのバイエルンに日本人がいて、しかもサブとかじゃなくて主力選手としてリーグ優勝してる、なんならCL優勝する可能性があるの日本サッカー史において前代未聞でしょ」
チャンピオンズリーグ、DFBポカールとの３冠達成も現実味を帯びてきたなか、伊藤への期待は高まるばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】名手ノイアーらと優勝の喜びを分かち合う伊藤洋輝