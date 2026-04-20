着なくなった水着をリサイクル。サンアイリゾート店舗に持ち込むと2,000円分クーポンを贈呈
Aiは4月10日から、環境保全活動の一環として「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクル」キャンペーンを開始した。8月31日まで実施する。
水着・リゾートウェアリサイクル内容
同キャンペーンは、不用になった水着を持ち込むことで、新作の購入に利用できるクーポンが受け取れるというもの。2021年から続くこの取り組みは、JEPLANの「BRING」プロジェクトと連携したもので、回収した水着やリゾートウェアは生活雑貨などのパーツへと再生される。これまでの回収実績は累計1,237件。
持ち込める水着やリゾートウェアはメーカー不問。San-ai Resort、San-ai Resort northerlyへ持参すると、対象店舗や公式WEB SHOPにて1万5,000円以上の購入で利用可能な2,000円分クーポン券を進呈する。
水着・リゾートウェアリサイクル回収の流れ
水着・リゾートウェアリサイクル内容
同キャンペーンは、不用になった水着を持ち込むことで、新作の購入に利用できるクーポンが受け取れるというもの。2021年から続くこの取り組みは、JEPLANの「BRING」プロジェクトと連携したもので、回収した水着やリゾートウェアは生活雑貨などのパーツへと再生される。これまでの回収実績は累計1,237件。
持ち込める水着やリゾートウェアはメーカー不問。San-ai Resort、San-ai Resort northerlyへ持参すると、対象店舗や公式WEB SHOPにて1万5,000円以上の購入で利用可能な2,000円分クーポン券を進呈する。
水着・リゾートウェアリサイクル回収の流れ