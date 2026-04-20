横浜・上大岡に、ブランド品買取専門店「ロデオドライブ買取サロン」オープン
アールケイエンタープライズは4月20日、ブランド品買取専門店「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」（神奈川県横浜市）を、商業施設「mioka（ミオカ）」リスト館1階にオープンする。
「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」 ※イメージパース
同店では、経験豊富な熟練スタッフが適確な査定を行い、一点一点の価値やポイントを分かりやすく説明する。店内にはプライベートに配慮した個室型スペースを用意しており、落ち着いた環境で相談できる。
店頭買取のほか、出張買取や宅配買取など、ライフスタイルに合わせた売却方法が選択できる。買取専門店ながら、他店舗から希望のブランド品を取り寄せての購入も可能。自社工房に在籍する国家資格「時計修理技能士」らによるオーバーホールや、革製品の補修、ジュエリー研磨なども受け付ける。
4月20日〜5月31日までオープン記念キャンペーンを実施。店頭買取で10万円以上の成約者を対象に、金額に応じて最高2万円分のAmazonギフトカードをプレゼント。成約者全員に、ロデオドライブ各店やオンラインショップで使える2,000円OFFクーポンを進呈する。
「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」 幹線道路側 ※イメージパース
「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」 ※イメージパース
同店では、経験豊富な熟練スタッフが適確な査定を行い、一点一点の価値やポイントを分かりやすく説明する。店内にはプライベートに配慮した個室型スペースを用意しており、落ち着いた環境で相談できる。
4月20日〜5月31日までオープン記念キャンペーンを実施。店頭買取で10万円以上の成約者を対象に、金額に応じて最高2万円分のAmazonギフトカードをプレゼント。成約者全員に、ロデオドライブ各店やオンラインショップで使える2,000円OFFクーポンを進呈する。
「ロデオドライブ買取サロン 上大岡ミオカ」 幹線道路側 ※イメージパース