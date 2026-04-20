札幌で行列のできるたこ焼きとえび焼き屋「なかよし屋」が、福島県にオープン
R&Iカンパニーリミテッドは4月17日、満腹亭とのフランチャイズ契約に基づき、福島県須賀川市の「ビッグつばめ須賀川店」駐車場内に、たこ焼き&えび焼き専門店『たこ焼とえび焼 なかよし屋』須賀川店をオープンした。
名物塩たこ焼き(8個)
「たこ焼とえび焼 なかよし屋」は、札幌で大行列を作った話題のブランド。最大の特徴は、北海道羅臼町の漁師が代々伝わる手法で浜茹でした大だこを使用していること。「大きく太いのに驚くほど柔らかい」という羅臼産のタコを贅沢に使用した。生地には北海道産小麦「さらさ」を独自配合し、鰹出汁と合わせることで、しっとりとした口どけを実現している。
看板メニューは、羅臼の海洋深層水から作られた塩「ラウシップ」で味わう「名物塩たこ焼き」(590円)。タコ本来の旨みをダイレクトに味わうことができる。そのほか、自家製ソースをたっぷり絡めた「ソースたこ焼き」(680円)や、チーズ、てりたま、たらこマヨなど全5種類を用意する。
自家製どっぷりソースたこ焼き(8個)
たっぷらぁチーズたこ焼き(8個)
たらこマヨたこ焼き(8個)
たこの代わりにえびを入れた「塩えび焼き」(700円)や、「たことえび、どちらも食べたい」というニーズに応え、両方を4個ずつ詰め合わせた「なかよし盛」(810円〜)も用意する。
名物塩たこ焼き(8個)
「たこ焼とえび焼 なかよし屋」は、札幌で大行列を作った話題のブランド。最大の特徴は、北海道羅臼町の漁師が代々伝わる手法で浜茹でした大だこを使用していること。「大きく太いのに驚くほど柔らかい」という羅臼産のタコを贅沢に使用した。生地には北海道産小麦「さらさ」を独自配合し、鰹出汁と合わせることで、しっとりとした口どけを実現している。
自家製どっぷりソースたこ焼き(8個)
たっぷらぁチーズたこ焼き(8個)
たらこマヨたこ焼き(8個)
たこの代わりにえびを入れた「塩えび焼き」(700円)や、「たことえび、どちらも食べたい」というニーズに応え、両方を4個ずつ詰め合わせた「なかよし盛」(810円〜)も用意する。