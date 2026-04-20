辻希美、彩り豊かな“高一弁当”公開 肉巻き・焼き鮭・飾り切りウインナーなどのメニューに「肉も魚もあって満足感高い」「見た目も綺麗で最高」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの辻希美が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「理想のお弁当」肉料理・焼き魚詰まった“高一弁当”
辻は「さぁ！！今週も始まりました」とつづり、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために手作りした「＃高一弁当」を公開。野菜の肉巻きや焼鮭、卵焼き、飾り切りウインナーが美しく詰められており、「気分を変えてお弁当箱変えました」と明かした。また、別容器に入った苺も添えられており、「皆元気に出発 頑張って行きましょう」と呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「お弁当箱変わると気分変わる」「肉も魚もあって満足感高い」「見た目も綺麗で最高」「理想のお弁当」「見習いたい」「毎朝ちゃんと作ってて尊敬」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「理想のお弁当」肉料理・焼き魚詰まった“高一弁当”
◆辻希美、彩り豊かな“高一弁当”公開
辻は「さぁ！！今週も始まりました」とつづり、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために手作りした「＃高一弁当」を公開。野菜の肉巻きや焼鮭、卵焼き、飾り切りウインナーが美しく詰められており、「気分を変えてお弁当箱変えました」と明かした。また、別容器に入った苺も添えられており、「皆元気に出発 頑張って行きましょう」と呼びかけている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お弁当箱変わると気分変わる」「肉も魚もあって満足感高い」「見た目も綺麗で最高」「理想のお弁当」「見習いたい」「毎朝ちゃんと作ってて尊敬」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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