辻希美、彩り豊かな“高一弁当”公開 肉巻き・焼き鮭・飾り切りウインナーなどのメニューに「肉も魚もあって満足感高い」「見た目も綺麗で最高」の声

辻希美、彩り豊かな“高一弁当”公開 肉巻き・焼き鮭・飾り切りウインナーなどのメニューに「肉も魚もあって満足感高い」「見た目も綺麗で最高」の声