真野恵里菜、夫・アントラーズ柴崎岳選手が作ったハマグリパスタ公開「優しい旦那様」「料理も上手いのか」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】女優の真野恵里菜が4月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でサッカー・鹿島アントラーズの柴崎岳選手が誕生日に作ってくれたハマグリパスタを公開した。
【写真】1児の母・35歳元ハロプロ「お店と間違えるクオリティ」アスリート夫の手料理
4月11日に35歳の誕生日を迎えた真野は「誕生日だからってお休みの日に夫が作ってくれたハマグリパスタ！」と記し、大ぶりなハマグリが入り、大葉がかかった夫の手作りパスタを公開。「立派なハマグリににんにくと大葉の組み合わせが最高でめっちゃ美味しかったー！！」と感想をつづっている。
この投稿に、ファンからは「優しい旦那様」「お店のパスタと間違えるクオリティ」「すごく美味しそう」「サッカーだけじゃなくて料理も上手なのか」「ラブラブで素敵」などの声が上がっている。
真野は2018年7月に柴崎選手と結婚。同年9月に生活拠点を柴崎選手の活動拠点であったスペインに移した。その後、2023年9月に柴崎選手が鹿島アントラーズへの復帰したことにともない日本に帰国。2024年に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・35歳元ハロプロ「お店と間違えるクオリティ」アスリート夫の手料理
◆真野恵里菜、夫が誕生日に作ってくれたパスタ公開
4月11日に35歳の誕生日を迎えた真野は「誕生日だからってお休みの日に夫が作ってくれたハマグリパスタ！」と記し、大ぶりなハマグリが入り、大葉がかかった夫の手作りパスタを公開。「立派なハマグリににんにくと大葉の組み合わせが最高でめっちゃ美味しかったー！！」と感想をつづっている。
◆真野恵里菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「優しい旦那様」「お店のパスタと間違えるクオリティ」「すごく美味しそう」「サッカーだけじゃなくて料理も上手なのか」「ラブラブで素敵」などの声が上がっている。
真野は2018年7月に柴崎選手と結婚。同年9月に生活拠点を柴崎選手の活動拠点であったスペインに移した。その後、2023年9月に柴崎選手が鹿島アントラーズへの復帰したことにともない日本に帰国。2024年に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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