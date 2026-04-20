1児の母・神田うの、娘のナス嫌い克服させた手料理公開「真似したい」「母の愛が詰まってる」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの神田うのが4月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のナス嫌いを克服させた手料理を公開した。
【写真】51歳美人タレント「ナス入り美味しそう」意外な手料理の調理過程
神田は「ナス入りハンバーグ作り〜 ちなみに娘の幼少期のナス嫌いはナス入りハンバーグで克服させました 今ではナス大好きです」とコメントし、ナスの入ったハンバーグのタネをこねている様子を公開。続けて「手前の小さいのはお弁当用 焼いてからラップに包んで冷凍するよ」と大小大きさの違う2種類のハンバーグを投稿し、「フライパン2個使いで一気に焼いていくよー」「良い感じに焼けました〜」とフライパンでハンバーグを焼いているところと焼き上がったフライパン2個分のハンバーグも披露している。
この投稿に、ファンからは「ナス入り美味しそう」「母の愛が詰まってる」「良いお母さん」「真似したい」などの声が上がっている。神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「ナス入り美味しそう」意外な手料理の調理過程
◆神田うの、娘のナス嫌い克服料理公開
神田は「ナス入りハンバーグ作り〜 ちなみに娘の幼少期のナス嫌いはナス入りハンバーグで克服させました 今ではナス大好きです」とコメントし、ナスの入ったハンバーグのタネをこねている様子を公開。続けて「手前の小さいのはお弁当用 焼いてからラップに包んで冷凍するよ」と大小大きさの違う2種類のハンバーグを投稿し、「フライパン2個使いで一気に焼いていくよー」「良い感じに焼けました〜」とフライパンでハンバーグを焼いているところと焼き上がったフライパン2個分のハンバーグも披露している。
◆神田うのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ナス入り美味しそう」「母の愛が詰まってる」「良いお母さん」「真似したい」などの声が上がっている。神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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