4月18日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催されたMrs. GREEN APPLEのライブ公演中、スタジアム内のスイートルームで公演を妨げる騒ぎがあったとして、運営会社が公式サイトで謝罪しました。

【写真を見る】国立競技場の 運営会社が謝罪 【 Mrs. GREEN APPLE 】 のライブで スイートルームの「招待客による公演妨害」で





謝罪を発表したのは、MUFGスタジアムを運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）です。同社は4月19日付でお詫び文を公開しました。





問題が起きたのは、Mrs. GREEN APPLEの公演「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」が行われていた最中のことです。スタジアムに設置されている「LIMINAL SUITE（スイートルーム）」において、JNSEの契約企業および招待客が公演中に騒いでいたことが、公演を妨げる行為に該当したと説明しています。

JNSEは「弊社（JNSE）の当会場における管理体制が行き届いておらず、このような事態を招いてしまいましたことを重く受け止めております」と述べ、来場客やアーティストのMrs. GREEN APPLE、および関係者への多大なる迷惑を認め、深く謝罪しました。





また、今後については「同様の事態を二度と招かぬよう、社内体制の見直しおよび管理体制の強化に努めてまいります」とし、信頼回復に向けて全力で取り組む姿勢を示しています。

【担当：芸能情報ステーション】