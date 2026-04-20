日向坂46正源司陽子、グループの未来を背負う覚悟について語る。撮影で行った水族館は「私にとって思い出の場所」
日向坂46の正源司陽子が、4月30日に発売される『グラビアチャンピオン』VOL.12の表紙に登場する。
■日向坂46宮地すみれ、裏表紙＆巻末特集に登場
正源司が『グラビアチャンピオン』で表紙＆巻頭を飾るのは、今回で2度目。日向坂46の表題曲では2度のセンター経験を持ち、最新曲でもフロントを務めている。
巻頭超ロンググラビアに、加入3年半で辿り着いた新境地、五期生センターから受けた刺激など、グループの未来を背負う覚悟について語った。
裏表紙＆巻末特集に登場するのは、日向坂46の宮地すみれ。ロンググラビアとロングインタビューでの特集となる。
■正源司陽子 コメント
（2度目の表紙）ありがとうございました！ （今回撮影で行った）あの水族館、じつは私にとって思い出の場所なんです。もともと水族館が好きで地元にいたころからよく通っていたんですが、上京して右も左もわからない時期に「東京の水族館」と検索して初めて訪れたのがあの水族館でした。東京で“心の拠りどころ”みたいなものを探していた時期に見つけられた場所のひとつだったので、撮影でまた行くことができてとても嬉しかったです。
■書籍情報
2026.04.30 ON SALE
『グラビアチャンピオン』VOL.12
■リリース情報
2026.04.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Kind of love」
2026.05.20 ON SALE
SINGLE「Kind of love」
■関連リンク
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com/