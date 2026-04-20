志尊淳が、自身のInstagramを更新。SixTONESの京本大我との2ショットを公開した。

【写真】仲の良さが感じられる志尊淳＆京本大我のピースショット【動画】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第3話予告

■志尊淳「志尊とたいが」。京本大我との仲良し2ショット公開

ふたりは、志尊が主演を務めるドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）で共演中。韓国有数の財閥の養子であるキム・ミンソクこと青木照を、京本は大病院の息子で副院長の山城拓人を演じている。

4月19日、志尊はドラマの第2話放送後に「第2話もご視聴ありがとうございました。ミンチョクと拓人。志尊とたいが。来週もお楽しみに」と綴り、7枚のオフショットを公開。志尊はピースした手を京本に肩においてにっこり。京本もピーズをして微笑んだ（1、4枚目）。

京本は、ドラマへの出演決定が発表された際に、志尊との関係を「中高生の時にプライベートで仲良くなって、もう10年以上の仲」「お互いの家に遊びに行ったり、今回の共演が決まる前にも食事に行ったりした」と言及していた。

10年来の友情を証明するような仲良しショットに「お顔が綺麗すぎ」「ほんとーにイケメンすぎる」「2人がかっこよすぎて眼福」「ビジュ良すぎて神」「幸せ空間すぎる」と、反響が寄せられている他、志尊が本作で披露した“ベルマン”姿（3枚目）について「ベルマン最高に似合ってた」「あんなイケメンベルマンいたら、毎週泊まりに行きたい」と、絶賛する声も多く見られる。

■ユニフォーム姿の志尊淳＆京本大我の密着ショットも公開

なお、ドラマの公式SNSでも志尊と京本の2ショットが公開。さらに、『Golden SixTONES』（日本テレビ系）の公式SNSでは、ユニフォーム姿の志尊と京本、そして共演中の長濱ねるの3ショットも。志尊が京本の肩を両腕で抱き寄せた密着ショットとなっている。

■動画：ドラマ『10回切って倒れない木はない』第3話予告（4月26日放送）