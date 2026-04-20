甲本雅裕、故郷・岡山で80代の母と“顔出し”親子ショット「むちゃくちゃキレイ」「オーラ凄い」「モダンでオシャレ」
ザ・クロマニヨンズの甲本ヒロト（63）の弟で俳優の甲本雅裕（60）が18日、自身のインスタグラムを更新。故郷の岡山に帰省したことを報告し、母親や友人らとの“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「むちゃくちゃキレイ」「オーラ凄い」80代の母と“顔出し”親子ショットを披露した甲本雅裕
甲本は「岡山！久しぶりの故郷、岡山 オカンと友達に逢いに帰ってきた オカンはボクが帰るなり オカン『いつものイタリアン行く？』 ボク『おー行くか』 オカン『ほな予約しょ！』 オカンは決まってそう言う 同級生にも会うた 40年以上、いつもの話 いつもの店と、いつもの話 いつものいつもの いつまでもいつまでも 続け！」と楽しい時間を過ごしたことを報告し、母とイタリアンレストランでの親子ショットなどを複数枚アップした。
この投稿にファンからは「オカン!!むちゃくちゃキレイ びっくりしました!!」「オカン、ヒロトさんと雅裕さんを産んでくれてありがとう」「お母様、オーラ凄いですね 流石、甲本兄弟のお母様です」「相変わらずお綺麗なママですね 親孝行してますね」「モダンでオシャレ、そしてモード感 このお母さまにして甲本ご兄弟あり！ですね」「素敵な母上と素敵陽気な仲間いいですね」「お母さん？若い…綺麗！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「むちゃくちゃキレイ」「オーラ凄い」80代の母と“顔出し”親子ショットを披露した甲本雅裕
甲本は「岡山！久しぶりの故郷、岡山 オカンと友達に逢いに帰ってきた オカンはボクが帰るなり オカン『いつものイタリアン行く？』 ボク『おー行くか』 オカン『ほな予約しょ！』 オカンは決まってそう言う 同級生にも会うた 40年以上、いつもの話 いつもの店と、いつもの話 いつものいつもの いつまでもいつまでも 続け！」と楽しい時間を過ごしたことを報告し、母とイタリアンレストランでの親子ショットなどを複数枚アップした。