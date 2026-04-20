元モーニング娘。で元テレ東アナウンサーの紺野あさ美が１９日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」で、夫のプロ野球中日・杉浦稔大投手が北海道のローカル番組で言った一言に「こっちは何千日と…」と思わず本音を漏らした。

紺野は、自身が体調不良で寝込んでしまった時に、夫が「オフシーズンで夜中のお世話を変わってくれたり、朝ご飯も子どもたちにパンとか出してくれた」ことがあったという。

すると北海道のローカル番組で夫が「オフシーズンは家事育児はするのか？」というインタビューに「妻が寝ている間にご飯を作ったり…」と答えているのを発見してしまう。他の出演者は「１回を？」と驚くと、紺野は「そう言われたら、いつも朝ご飯（を作っているのか）って思うけど」と苦笑い。そして「オレも家事育児やってますって言いたかったのかなって」と理解を示した。

峯岸みなみが「でも（妻が）いつもやってくれているけど…って言ってほしかったですよね」というと、紺野は「こっちは何千日、眠いのをかみ殺して朝ご飯作っているんだって。助かったんですけどね」と思わず本音が漏れていた。