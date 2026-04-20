くふう生活者総合研究所は、今年のゴールデンウィークの過ごし方についての調査を実施し、２０日に発表した。インターネットによる調査で５０３７人から回答があった。

今年のゴールデンウィークは５月３日〜６日が４連休、前後の平日を休めば８〜１２連休、さらに条件がそろえば１６連休という休みの取りやすさが話題となっている。２０２６年のゴールデンウィークが休日の人に旅行・レジャーの予定を聞いたところ、「旅行・レジャーの予定がある」人は２３・０％。「旅行・レジャーの予定はない」人の割合が３９・９％と大きく上回った。

「旅行・レジャーの予定がある」と答えた人への質問で、予定している旅行・レジャーは「国内旅行」が約半数（４９・７％）。「中距離の日帰りのお出かけ」（２７・５％）、「帰省」（２３・４％）、「近場でのお出かけ」（２１・７％）が続きました。「ガソリン代の高騰を考慮して電車のお得切符を使用したレジャーを計画中です」（５０代女性）、「行き先が少し近くなった」（３０代男性）、「ガソリン代､ホテル代が高いので近場で日帰りで済ませることにした」（６０代男性）、「車で出かける予定だが、直前のガソリンの値段で変更するかもしれない」（４０代女性）などの声があり、物価高・ガソリン価格高騰の影響もうかがえる。