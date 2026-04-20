美麗アートで巡る炎の冒険譚！ 新世界I＆amp;C「ソラテリア(Solateria)」

記事ポイント メトロイドヴァニアアクション『ソラテリア』のNintendo Switch版が2026年7月23日に世界同時発売Steam版のユーザーフィードバックを反映した最新アップデート版を収録ダウンロード版とパッケージ版を同時展開し、初回特典や限定版特典も用意 メトロイドヴァニアアクション『ソラテリア』のNintendo Switch版が2026年7月23日に世界同時発売Steam版のユーザーフィードバックを反映した最新アップデート版を収録ダウンロード版とパッケージ版を同時展開し、初回特典や限定版特典も用意

『ソラテリア(Solateria)』のNintendo Switch版が、2026年7月23日に全世界同時発売されます。

開発は韓国のインディーゲーム開発会社Studio Doodal、パブリッシングは新世界I&Cが担当。

Steam版で寄せられたユーザーフィードバックを反映した最新バージョンが、ダウンロード版とパッケージ版で同時に登場します。

新世界I&C「ソラテリア(Solateria)」





タイトル：『ソラテリア(Solateria)』ジャンル：メトロイドヴァニアアクションNintendo Switch版発売日：2026年7月23日Steam版発売日：2026年3月12日プラットフォーム：Steam／Nintendo Switch販売形態：ダウンロード版／パッケージ版パッケージ版予約開始日：2026年4月23日

『ソラテリア』は、精密なタイミングのパリィを軸にした戦闘と、探索要素を組み合わせた2Dメトロイドヴァニアアクションです。

プレイヤーは炎の戦士「トット」を操作し、世界を蝕む「影の疫病」に立ち向かいながら、「原初の炎」を探す旅を進めます。

パリィ成功時に発動する「パイロンアクション」やスローモーション演出、手描きアートと自然環境の描写、隠しエリアの存在も特徴です。

ゲーム性

Steamでのリリース以降、レビュー数は300件を突破し、「非常に好評」を獲得しています。

初期にはパリィ中心の戦闘難易度について意見もありましたが、継続的なアップデートによって戦闘バランスや利便性が改善されます。

パリィのタイミング緩和、戦闘難易度の調整、探索時の利便性向上などが行われ、現在のNintendo Switch版にはそれらの改善を反映した最新バージョンが採用されます。

初回特典





対象：パッケージ版初回生産分特典内容：レンチキュラーカード2種デザイン：人気キャラクター「チャサ」「ベリータ」

パッケージ版の初回生産分には、人気キャラクター「チャサ」と「ベリータ」が描かれたレンチキュラーカード2種を同梱。

手元に残るコレクションアイテムとして楽しめる特典です。

限定版特典





対象：パッケージ限定版特典内容：アートマップ、マップ用マーキングステッカー、NFC対応OSTキーホルダー、ミニキーキャップ

パッケージ限定版には、『ソラテリア』の世界観を楽しめるアートマップやマップ用マーキングステッカーを用意。

NFC対応OSTキーホルダー、ミニキーキャップも付属し、作品の世界を立体的に楽しめる構成です。

実物を集めたい人にとって見逃せない限定仕様。

また、Nintendo Switchダウンロード版では発売記念として一定期間の割引企画も予定されています。

パリィ主体のアクションと探索の手応えを、改善を重ねた最新版で楽しめるNintendo Switch向け新作です。

コレクション性のあるパッケージ展開や特典内容にも注目が集まりそうです。

『ソラテリア(Solateria)』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『ソラテリア(Solateria)』のNintendo Switch版はいつ発売されますか？

A. Nintendo Switch版の発売日は2026年7月23日です。

ダウンロード版とパッケージ版が全世界で同日に発売され、パッケージ版の予約販売は日本で2026年4月23日から始まります。

Q. Nintendo Switch版にはどのような改善が反映されていますか？

A. Steam版のリリース後に寄せられた意見をもとに、パリィのタイミング緩和、戦闘難易度の調整、探索時の利便性向上などを実施した最新アップデート版がNintendo Switch版に適用されています。

Q. パッケージ版にはどんな特典がありますか？

A. 初回生産分には「チャサ」と「ベリータ」が描かれたレンチキュラーカード2種が付属します。

さらに限定版にはアートマップ、マーキングステッカー、NFC対応OSTキーホルダー、ミニキーキャップが同梱されます。

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