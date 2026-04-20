限定キャラと報酬を狙う好機！ 終末のワルキューレ The Day of Judgment「転生したらスライムだった件」コラボ

記事ポイント 『終末のワルキューレ The Day of Judgment』で『転生したらスライムだった件』コラボを開催開催期間は2026年4月20日から5月7日まで、限定ガチャやイベントクエストを展開リムルたち4キャラクターや限定スタンプ、称号を入手できる特別企画に注目 『終末のワルキューレ The Day of Judgment』で『転生したらスライムだった件』コラボを開催開催期間は2026年4月20日から5月7日まで、限定ガチャやイベントクエストを展開リムルたち4キャラクターや限定スタンプ、称号を入手できる特別企画に注目

スマホRPG『終末のワルキューレ The Day of Judgment』で、TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボがスタートします。

期間中はコラボ限定ガチャに加え、イベントクエスト、限定ミッション、レイドバトル、公式Xキャンペーンまで幅広く楽しめます。

『転スラ』の人気キャラクターを仲間にできるだけでなく、ゲーム内で使える限定アイテムも用意。

コラボ期間だけの特別な内容です。

終末のワルキューレ The Day of Judgment「転生したらスライムだった件」コラボ





開催期間：2026年4月20日から5月7日までタイトル：終末のワルキューレ The Day of Judgmentジャンル：RPG価格：ダウンロード無料（アプリ内課金あり）対応機種：iOS 15以降、Android 10以降発売元：株式会社EX

今回のコラボでは、『転生したらスライムだった件』から「リムル＝テンペスト」「ミリム・ナーヴァ」「ディアブロ」「ルミナス」の4キャラクターが登場。

コラボ限定ガチャで獲得できます。

あわせて、イベントクエストや限定ミッション、レイドバトルも開催。

報酬としてゲーム内チャットで使えるコラボキャラスタンプや、コラボ限定称号も用意されています。

『終末のワルキューレ The Day of Judgment』は、アニメ『終末のワルキューレ』を原作としたタイマンバトルRPGアプリゲーム。

神々と人類の闘士たちを自由に編成、育成し、自分だけのチームでバトルに挑める作品です。

コラボ限定ガチャ

コラボ限定ガチャには、『転スラ』の人気キャラクター4人がラインナップ。

リムル＝テンペスト、ミリム・ナーヴァ、ディアブロ、ルミナスをゲーム内で仲間にできるチャンスです。

原作やアニメで親しまれているキャラクターたちが『終末のワルキューレDOJ』の世界に加わる、ファンには見逃せない内容。

期間限定開催のため、参加タイミングにも注目です。

イベント報酬

イベントクエストや限定ミッション、レイドバトルでは、コラボ限定アイテムを獲得できます。

ゲーム内チャットで使えるコラボキャラスタンプや、今だけ入手できるコラボ限定称号が報酬として用意されています。

キャラクターを集めるだけでなく、コラボの記念アイテムまでそろえられる構成。

プレイしながら『転スラ』コラボの世界観をより深く楽しめます。

公式Xキャンペーン

応募方法：公式X「@ragnarok_doj」をフォローし、対象ポストをリポスト当選人数：抽選で10名賞品：Amazon、Google Play、Appleのいずれかのギフトコード3,000円分

コラボ開催を記念して、公式Xではプレゼントキャンペーンも実施されます。

対象アカウントをフォローし、対象ポストをリポストすると応募完了です。

賞品はAmazon、Google Play、Appleのいずれかのギフトコード3,000円分。

ゲーム内イベントとあわせてチェックしておきたい企画です。

『転生したらスライムだった件』はシリーズ累計発行部数5,600万部を突破し、TVアニメ第4期は分割5クールのビッグプロジェクトとして展開。

『終末のワルキューレ』も原作漫画累計発行部数1,800万部を超える人気作で、両作品の注目度の高いコラボとなっています。

ゲームはiOS 15以降、Android 10以降に対応し、ダウンロードは無料です。

『転スラ』ファンも『終末のワルキューレ』ファンも、この期間ならではの特別企画を楽しんでみてはいかがでしょうか。

『終末のワルキューレ The Day of Judgment』と『転生したらスライムだった件』のコラボの紹介でした。

よくある質問

Q. コラボ開催期間はいつですか？

A. 『終末のワルキューレ The Day of Judgment』と『転生したらスライムだった件』のコラボ開催期間は、2026年4月20日から5月7日までです。

期間中に限定ガチャやイベントクエスト、レイドバトルが楽しめます。

Q. コラボで登場するキャラクターは誰ですか？

A. コラボ限定ガチャには『転生したらスライムだった件』から、リムル＝テンペスト、ミリム・ナーヴァ、ディアブロ、ルミナスの4キャラクターが登場します。

いずれも今回のコラボで獲得できる特別な登場キャラクターです。

Q. プレゼントキャンペーンの内容は何ですか？

A. 公式Xアカウント「@ragnarok_doj」をフォローし、対象ポストをリポストすると応募できます。

抽選で10名にAmazon、Google Play、Appleのいずれかのギフトコード3,000円分がプレゼントされます。

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