福岡県内の高校で２０１８年、健康診断中に知的障害のある女子生徒の胸を触ったとして、準強制わいせつ罪に問われた診療放射線技師の男（４４）の差し戻し審判決で、福岡地裁（鈴嶋晋一裁判長）は２０日、懲役１年６月、執行猶予３年（求刑・懲役１年６月）を言い渡した。

鈴嶋裁判長は女子生徒の供述の信用性を認め、「立場を悪用した卑劣な犯行」と述べた。

判決によると、男は１８年５月、レントゲン撮影をする際に女子生徒（当時１５歳）の胸を触った。

１審・福岡地裁判決は、検察や警察などから代表者１人が事情聴取を行う「司法面接」（代表者聴取）による被害供述を証拠採用せず無罪とした。一方、福岡高裁は地裁での審理が尽くされていないと判断し、審理を同地裁に差し戻した。被告側は上告したが、最高裁は棄却していた。

差し戻し審では、司法面接による被害供述が証拠として採用された。判決は司法面接での供述について、自発的に胸を触られたと明らかにしており、家族などへの相談内容と根幹部分は一貫しているとして「十分に信用できる」と判断。供述に基づいて男の犯行を認定できると結論づけ、弁護側の無罪主張を退けた。