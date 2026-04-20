大人気漫画で、映像化もされた「鬼滅（きめつ）の刃（やいば）」の主人公の妹・竈門禰豆子（かまどねずこ）が、口にくわえる竹は実在しない――。

近畿大農学部（奈良市）の井上昭夫教授（５３）が漫画の約１５０コマを分析し、節の間隔が本物の竹とは異なることを明らかにした。成果は２月、オランダの学術雑誌に掲載された。井上教授は「研究を通じて、竹や科学に興味を持ってもらえたら」と話す。（遠藤絢子）

アニメで見かけて違和感「節の間隔が急すぎ？」

テレビで偶然、アニメの映像を目にし、禰豆子がくわえる竹に違和感を覚えた。「節の間隔の狭まり方が急すぎないか」

竹の節の間隔は根元が狭く、中心に向かって徐々に広がり、先端に向かってまた狭くなる特徴がある。全体重と葉を支える根元と先端に節の数が集中する一方、風など外部からの力が加わった時に折れるのを防ぐため、中心部は間隔を広くして力を分散させているからだ。

禰豆子の竹にもその法則があった。ただ、実際の竹よりもその狭まる度合いが少し急だった。ならば自分で長さを測ってみればよいのでは。過去の研究で、「鬼滅の刃」の舞台・大正時代に広く分布したマダケ属の竹であるモウソウチクと、ハチクの節の間隔を測定。データの比較も可能だった。

禰豆子がくわえる竹は四つの節がある。当時刊行されていた単行本を購入し、その中から禰豆子が正面を向く場面を約１５０コマ抽出して計測した。

定規と巻き尺で、中央の節の間隔と、左右の節の間隔を一つずつ測った。そこから左右の平均値を、中央の値で割った「節間比」を求め、その分布を過去の研究データと比べた。

結果、節間比の平均値は、禰豆子がくわえる竹は０・４５。それに対し、マダケ属のモウソウチクとハチクの計１１２本の平均値は０・９４と、禰豆子の竹の方が、節の間隔が狭まる度合いが約２倍大きいことが分かった。

成果は２月、オランダの大手学術論文出版社「エルゼビア」が発行する竹に関する学術雑誌「アドバンス・イン・バンブー・サイエンス」に掲載された。

今回、科学的な手法を用いて漫画を分析する新たな試みだが、研究意図について「フィクションの誤りを指摘することではない」と強調する。願うのは、竹の構造を理解する教材としての活用だ。

研究で用いた道具は定規と巻き尺だけ。誰でも簡単に計測できる。節の間隔の法則は、高校で習う微分などの知識を使えば数式で表せる。

竹そのものに目を向けてもいい。節の構造はものづくりの現場で応用されているほか、竹製品の需要減や管理者の高齢化などで竹林の荒廃が進む問題もある。

この研究を機に「鬼滅の刃」のファンになったという。「味方と敵それぞれに物語があり、全てのキャラクターに個性がある」ことで惹（ひ）かれた。これまで漫画やアニメに疎かったものの、「（専門である）竹を通じて作品と出会えたように、学びへの入り口も案外、身近なところにある」と話している。

◆鬼滅の刃＝「週刊少年ジャンプ」（集英社）で２０１６年から２０年まで連載された吾峠呼世晴（ごとうげこよはる）さんの作品。主人公の竈門炭治郎が鬼にされた禰豆子を人間に戻すために戦う。全２３巻。