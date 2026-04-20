NTTドコモは、健康管理アプリ「dヘルスケア」の提供開始10周年を記念し、「dヘルスケア 10周年大感謝祭」を開始した。9月30日までの期間中、dポイントの進呈や人気有料機能の試用キャンペーンなどが順次実施される。

6月30日までは第1弾キャンペーンが開催される。期間中に有料版を新規契約してエントリーすると、抽選で毎月100名に1,500ポイントのdポイント（期間・用途限定）を進呈。抽選に外れた場合でも、もれなく400ポイントが進呈される。

また、5月11日～17日の期間は無料版の利用者を対象に、複数の抽選券をまとめて引ける「まとめて抽選機能」や、アプリ起動時に自動で抽選を行う「自動抽選機能」といった有料版限定の機能が開放される。

同じく6月30日までの期間中、初めてアプリを利用するユーザーを対象としたキャンペーンも開催。アプリをダウンロードして新規ログインを完了すると10ポイントが付与される。さらに、ログインした日から10日間連続でアプリ内のミッションを1つ以上クリアすることで、追加で100ポイントを獲得できる。

今後の10周年キャンペーンの詳細は、記念サイトで順次公開される。同サイトでは、これまでの取り組みや累計の歩数、ユーザーから寄せられた健康習慣に関するエピソードなども公開予定。