「束の間の休日」中田翔、息子2人とプライベートショット公開！ 「体かっけえ」「可愛すぎて」
元プロ野球選手の中田翔さんは4月18日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】中田翔の息子2人とのプライベートショット
ファンからは、「天使ちゃん達、パパといっぱい一緒にいれて嬉しそう」「束の間の休日ののんびりシーンが見られるとなんだか安心します」「体かっけえ」「可愛すぎて日頃の疲れが吹き飛びますね」「沖縄、すでに海開きしてまして夏みたいなもんですよ！お越しください」「いいですね〜」「今年からは夏どっかに行けるのね」「なんか体締まってきてません？」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】中田翔の息子2人とのプライベートショット
「可愛すぎて日頃の疲れが吹き飛びますね」中田さんは「どっか行きたいな〜！！ 早く夏ならんかな〜」とつづり、3枚の写真を投稿。オーシャンビューのプールとジャグジーを楽しむ様子を披露しています。背景には海と山が見える美しいリゾートのような景色です。1枚目は、中田さんが手前のジャグジーに浸かりながら、屋外プールで遊ぶ子どもたちを優しく見守るほほ笑ましいショットとなっています。
息子との手つなぎショット披露16日には「うん！いい感じ！！」と、息子との手つなぎショットを公開していた中田さん。コメントでは、「天使君と手繋ぎデート」「大将子煩悩」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)