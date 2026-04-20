森尾由美、次女の結婚を報告し涙…“複雑な母心”を明かす「パタパタっと結婚してしまったので、まだ実感が全然湧いてなくって」
タレントの森尾由美（59）が、18日放送のフジテレビ系『はやく起きた朝は…』に出演。次女の真香さん（まなか）が昨年結婚していたことを報告した。
【写真】似てる？次女・森尾由美、次女・真香さんとの“顔出し”親子2ショット
この日は、放送33年目に突入したことを記念してのスペシャル放送。視聴者から寄せられたお便りで真香さんの小学生時代のお弁当エピソードに触れる場面があり、ここで森尾が「真香が結婚をいたしまして」と報告。真香さんは今年で28歳になるという。
森尾の吉報に、共演する磯野貴理子（62）と松居直美（58）は「おめでとう！」と手を叩いて祝福した。
森尾は「（結婚したのは）去年なんですけど、仕事の都合で実はいま海外に住んでおりまして、それまでに籍を入れたいっていうのでバタバタバタっと（結婚）して」「パタパタっと結婚してしまったので、まだ実感が全然湧いてなくって。本人も式も挙げてないし」と語った。松居が「彼とは会ったことなかったの？」と質問すると、森尾は「何回かなの」と答え、2人の仕事の都合で現在ドイツで生活していると説明した。なお、お相手は「日本の方」だという。
「なにもこう、伝えることは大してないのかもしれないんけど、結婚に心得じゃないけど、教えたりとかが本当はあるんだろうけど、そういうこともないままにバタバタバタっと行っちゃったんで」「私の気持ちがついていけてない」と語る森尾に、松居が「大丈夫？由美ちゃん。悲しくなったり」と気遣うと、森尾は「（悲しく）なった」とハッとした様子でひとこと。
長女・優香さんが結婚したときは祝福の気持ちしかなかったそうだが、今回は「バタバタって行っちゃって」と喪失感がこみ上げたという。
それを聞いた松居が「わかるよ由美ちゃん。私直樹（息子）が1人暮らししたときに一番思ったのが『この子が1人暮らしをするにあたって、私が全部教えることができたのかな』って。そのことを一番強く思ったよ。だからね由美ちゃんの気持ちわかるよ」と寄り添うと、森尾は涙。
ティッシュで涙を拭いながら「本人はハッピーなんで。見送りのときも『心配しないで』って言われて余計泣いちゃって。心配なのか寂しいのか、ちょっとわかんなくなっちゃったんだけど、本人ハッピーだし楽しいみたい」とドイツでの次女の新生活の様子を明かしつつ、「もうちょっと落ち着いたらお式ができればいいなって思ってます」（森尾）と話していた。
【写真】似てる？次女・森尾由美、次女・真香さんとの“顔出し”親子2ショット
この日は、放送33年目に突入したことを記念してのスペシャル放送。視聴者から寄せられたお便りで真香さんの小学生時代のお弁当エピソードに触れる場面があり、ここで森尾が「真香が結婚をいたしまして」と報告。真香さんは今年で28歳になるという。
森尾は「（結婚したのは）去年なんですけど、仕事の都合で実はいま海外に住んでおりまして、それまでに籍を入れたいっていうのでバタバタバタっと（結婚）して」「パタパタっと結婚してしまったので、まだ実感が全然湧いてなくって。本人も式も挙げてないし」と語った。松居が「彼とは会ったことなかったの？」と質問すると、森尾は「何回かなの」と答え、2人の仕事の都合で現在ドイツで生活していると説明した。なお、お相手は「日本の方」だという。
「なにもこう、伝えることは大してないのかもしれないんけど、結婚に心得じゃないけど、教えたりとかが本当はあるんだろうけど、そういうこともないままにバタバタバタっと行っちゃったんで」「私の気持ちがついていけてない」と語る森尾に、松居が「大丈夫？由美ちゃん。悲しくなったり」と気遣うと、森尾は「（悲しく）なった」とハッとした様子でひとこと。
長女・優香さんが結婚したときは祝福の気持ちしかなかったそうだが、今回は「バタバタって行っちゃって」と喪失感がこみ上げたという。
それを聞いた松居が「わかるよ由美ちゃん。私直樹（息子）が1人暮らししたときに一番思ったのが『この子が1人暮らしをするにあたって、私が全部教えることができたのかな』って。そのことを一番強く思ったよ。だからね由美ちゃんの気持ちわかるよ」と寄り添うと、森尾は涙。
ティッシュで涙を拭いながら「本人はハッピーなんで。見送りのときも『心配しないで』って言われて余計泣いちゃって。心配なのか寂しいのか、ちょっとわかんなくなっちゃったんだけど、本人ハッピーだし楽しいみたい」とドイツでの次女の新生活の様子を明かしつつ、「もうちょっと落ち着いたらお式ができればいいなって思ってます」（森尾）と話していた。