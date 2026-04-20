【セリエA】ウディネーゼ 0−1 パルマ（日本時間4月18日／スタディオ・フリウーリ）

【映像】実況も驚いた飛びすぎパントキック（実際の様子）

パルマの守護神・GK鈴木彩艶が放った規格外のパントキックが話題となっている。アディショナルタイムに自陣ボックス内から放たれた一撃は、相手ゴール前まで到達。実況が思わず「90m近く飛んでいる」と口にするほどの驚きの飛距離を記録した。

パルマが1点リードで迎えた90分過ぎだった。ウディネーゼの攻撃をキャッチした鈴木は、すぐさま反撃に転じようと前線を確認しながらボックスの際まで走り出す。そして、右足から放たれたパントキックは、美しい放物線を描いて敵陣深くへと突き刺さった。

この一蹴りに驚愕したのが、実況の河村太朗氏だ。「この距離、ここまでいく」と絶句すると、「ペナルティーエリアが16.5m、ピッチが105mなので90m近く飛んでいることになりますかね」と、ピッチサイズから逆算した驚きの数値を口にした。実際には相手陣内中央付近でのバウンドだったため70m超の飛距離と推測されるが、あまりの弾道に実況も思わず「90m級」と表現してしまうほどの衝撃的な光景が広がった。

この異次元のキックに対して、視聴者からは「パントキックえぐい」「飛びすぎ」「本当よく飛ぶ」と驚きのコメントが殺到。さらに、この飛距離を武器にした攻撃スタイルに「縦ポン無双」「戦術ザイオンのキック」といった声も寄せられ、SNS上でも大きな反響を呼んでいる。

今季の鈴木は、セリエAでの挑戦においてセーブ能力だけでなく、その圧倒的なキック精度と飛距離で何度も決定機を演出してきた 。今回のプレーは、まさに「戦術ザイオン」を象徴するような、世界基準の身体能力を見せつけた瞬間となった。（ABEMA de DAZN／セリエA）