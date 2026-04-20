2児の母・石川梨華「子供たちにも大好評」初めて作った昼食メニュー公開「栄養バッチリ」「プレートがとても可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4月19日、自身のInstagramを更新。子供たちに好評だったという手作りの昼食を公開し、話題となっている。
【写真】41歳元モー娘。肉巻きおにぎり・浅漬け・卵焼き…「子どもが喜ぶメニュー」と話題
石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？」とつづり、写真を投稿。「肉巻きおにぎり 昨日作ったコンソメスープに野菜スティック浅漬けと卵焼き ブロッコリーとキムチなど！」と記し、スープは器に、その他のメニューをワンプレートに乗せた食卓の様子を披露した。「肉巻きおにぎりは初めて作ったけど 子供たちにも大好評でした」と嬉しそうな様子も報告している。
この投稿に「美味しそうです」「プレートがとても可愛い」「子どもが喜ぶメニューですね」「栄養バッチリ」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。肉巻きおにぎり・浅漬け・卵焼き…「子どもが喜ぶメニュー」と話題
◆石川梨華「子供たちにも大好評」昼食公開
石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？」とつづり、写真を投稿。「肉巻きおにぎり 昨日作ったコンソメスープに野菜スティック浅漬けと卵焼き ブロッコリーとキムチなど！」と記し、スープは器に、その他のメニューをワンプレートに乗せた食卓の様子を披露した。「肉巻きおにぎりは初めて作ったけど 子供たちにも大好評でした」と嬉しそうな様子も報告している。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に「美味しそうです」「プレートがとても可愛い」「子どもが喜ぶメニューですね」「栄養バッチリ」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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