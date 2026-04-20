高橋みなみ、美デコルテ際立つオフショル姿「女神降臨」「可愛すぎます」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】元AKB48でタレントの高橋みなみが4月19日、自身のInstagramを更新。白のオフショルダードレス姿を披露し、話題となっている。
【写真】35歳元AKB神7「全てが綺麗」抜群スタイル
高橋は「昨日はファンクラブイベント 『MINAMI TAKAHASHI Birthday Talk Event 2026』でした」とつづり、写真を投稿。「Happy 20th Anniversary」と書かれ、白とピンクの風船で飾り付けられたモニュメントの前で、白のオフショルダーキャミソールを合わせた姿や、クリーム色のオフショルダーフリルトップスと赤いスカートを合わせたコーディネートで、美しいデコルテが際立つショットを公開している。
この投稿に「可愛すぎます」「女神降臨ですね」「おめでとうございます」「全てが綺麗」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆高橋みなみ、白のオフショルトップスで美デコルテ披露
高橋は「昨日はファンクラブイベント 『MINAMI TAKAHASHI Birthday Talk Event 2026』でした」とつづり、写真を投稿。「Happy 20th Anniversary」と書かれ、白とピンクの風船で飾り付けられたモニュメントの前で、白のオフショルダーキャミソールを合わせた姿や、クリーム色のオフショルダーフリルトップスと赤いスカートを合わせたコーディネートで、美しいデコルテが際立つショットを公開している。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎます」「女神降臨ですね」「おめでとうございます」「全てが綺麗」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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