【果肉増量】スタバ「チラックス ソーダ ストロベリー」再登場　ゆずシトラスも同時発売

スターバックス コーヒー ジャパンは4月24日、「チラックス ソーダ」2種を発売する。

価格はTallサイズでテイクアウト税込579円から。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で取り扱う。

■人気の“香るソーダ”が今年も登場、ストロベリーは果肉増量

フルーツとソーダの爽やかな組み合わせが楽しめる“香るソーダ”として、2025年の初登場時に好評を博した「チラックス ソーダ」が今年も登場。スターバックスの新たな人気ドリンクとして定着しつつある。

今年は「チラックス ソーダ ストロベリー」のストロベリー果肉を昨年より増量し、より果実感を高めた仕様に進化。また、爽やかな香りと柑橘の果皮・果汁のバランスが楽しめる「チラックス ソーダ ゆずシトラス」も同時に再登場する。

【スタバ「チラックスソーダゆずシトラス」の画像はこちら】

■商品概要（価格はすべて税込）

◆チラックス ソーダ ストロベリー

◆チラックス ソーダ ゆずシトラス

・Tallサイズ

〈テイクアウト〉579円／〈店内〉590円

・Grandeサイズ

〈テイクアウト〉624円／〈店内〉635円

・Venti®サイズ

〈テイクアウト〉668円／〈店内〉680円

※ソーダはティー（ブラック／パッション）への変更が可能

※ゆず果肉・果汁は5％未満

■“チル＆リラックス”をテーマにした爽快ドリンク

「チラックス（Chill & Relax）」の名の通り、ゆったりと気分をほどきながら楽しめる一杯として開発された同シリーズ。炭酸の爽快感に加え、フルーツ果肉の贅沢な味わいと軽やかなシトラスの香りが特長だ。

中でも、“香るソーダ”のために特別に開発したグリーンシトラスシロップは、レモン、ライム、グレープフルーツに加え、梨やハーブなど10種類以上の香りをブレンド。ひと口飲んだ瞬間に爽やかな香りが広がり、心地よい余韻が続く仕立てとなっている。

■各フレーバーの特徴

「チラックス ソーダ ストロベリー」は、ストロベリー果肉にソーダとグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた一杯。爽やかさの中に果実の甘みが広がる味わいで、今年は果肉増量により、より満足感のある仕上がりとなった。

チラックス ソーダ ストロベリー

一方の「チラックス ソーダ ゆずシトラス」は、ゆず果皮にグレープフルーツとオレンジを組み合わせたフルーツソーダ。シトラス果肉の食感と、立体的な香りが楽しめる。

■気分で選べる3つのカスタマイズ提案

今年は「REFRESH」「RELAX」「MOOD UP」の3つのシーンに合わせたカスタマイズも提案する。

3つのシーンに合わせたカスタマイズも提案

「REFRESH」には、「チラックス ソーダ ゆずシトラス」にチャイシロップを追加。爽やかさにスパイスのアクセントが加わり、クラフトコーラのような味わいが楽しめる。

「RELAX」には、「チラックス ソーダ ストロベリー」をブラックティーに変更し、ホワイトモカシロップを追加。フルーツ果肉入りのミルクティーのような、まろやかな味わいに仕上がる。

「MOOD UP」では、「チラックス ソーダ ゆずシトラス」にエスプレッソを追加。柑橘の爽快感とコーヒーのコクが重なり、エスプレッソソーダのような新感覚の一杯となる。

■リワード会員向けに先行販売も実施

ロイヤルティプログラム「Starbucks® Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に、「チラックス ソーダ ストロベリー」「同 ゆずシトラス」の2商品を、発売に先駆けて4月22日から先行販売する。