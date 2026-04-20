【ウノ 葬送のフリーレン】 4月下旬発売予定 価格：1,760円

エンスカイ、カードゲーム「ウノ 葬送のフリーレン」を4月下旬に発売する。価格は1,760円。

「ウノ 葬送のフリーレン」は、フリーレン、フェルン、ヒンメル、アウラなどアニメ『葬送のフリーレン』のキャラクターがカードに描かれたウノとなる。本作ならではの特別要素として4枚の「ゼーリエカード」を入れることで特別ルールで遊べる。

ゼーリエカードを出すことで、「特権」が使える。その特権では「同じ色のカードをきれいさっぱり捨てる魔法」、「手札が見える魔法」など様々な効果から1つを使い、ゲームを有利に進めることができる。

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(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会