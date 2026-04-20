2026年4月、公益社団法人日本漫画家協会による「第55回日本漫画家協会賞」が発表され、『漫画いしぶみ〜原爆が落ちてくるとき、ぼくらは空を見ていた』（ポプラ社）が、〈萬画部門〉大賞を受賞した。

『漫画 いしぶみ 原爆が落ちてくるとき、ぼくらは空を見ていた』本文より



日本漫画家協会賞は、漫画文化の普及と漫画界の向上発展をはかるため、1972年に創設されたもの。現役漫画家を中心とした選考委員により、年間を通じて最も優れた作品が選出される。2023年に、従来の〈コミック部門〉〈カーツーン部門〉に加え、〈萬画部門〉が新設されている。

「萬画」とは、石ノ森章太郎氏が提唱した概念で、既存の漫画ジャンルにとらわれない、新たな表現領域をもつ作品が対象。過去には、第53回に『ちいかわなんか小さくてかわいいやつ』が受賞している。

今回〈萬画部門〉大賞を受賞した『漫画いしぶみ』は、広島の原爆で犠牲となった広島二中一年生321名の記録を原点とし、半世紀以上にわたり継承されてきた作品群『いしぶみ』を書籍化した『いしぶみ』（広島テレビ放送編）を元に、漫画家サメマチオが、広島二中一年生一人ひとりの生と死を丁寧に描いた作品。

「広島と言えば原爆を思い出す。あの日、大勢の人が亡くなった。その中に広島の中学生323人、一人一人の死を克明に描いている。」と評価された。



『漫画 いしぶみ 原爆が落ちてくるとき、ぼくらは空を見ていた』本文より

今回の受賞について、サメマチオさんは

「『漫画いしぶみ』の執筆依頼を受けた当初から今に至るまで、自分がこの仕事に相応しい作家なのか、ボンヤリ答えきれない迷いがありました。しかし、読み継がれるための新たな表現媒体を模索したいという企画意図を伺い、お役に立てる技術があるならとお引き受けしました。 作中の文章はすべてご遺族への取材に基づいています。50年以上前の記録であるため、原作では古く読みづらい箇所もありますが、決して意訳や改編はしないと私自身に課して取り組みました。試みがどこまで達成されたか不安なところ、このような大賞を頂き心底ほっとしております。 制作にあたっては、多くの方々のご指導とご協力をいただきました。本作は、その積み重ねの上に成り立っています。漫画版は読みやすさを重視していますが、原作にはさらに多くの証言や想いが込められています。この機会に原作を読んでくださることを願っています。」

とコメントを寄せている。

企画した広島テレビ放送は、「被爆者の高齢化が進み、直接の証言を聞ける機会が急速に失われる中、過去に蓄積された記録を〈誰もが理解できる形〉に更新し、未来へつなぐことはとても重要な課題。今後も〈いしぶみ〉プロジェクトを通して、次世代に向けた被爆の記憶継承と文化的発信に取り組んでいく」と発表している。



また、〈コミック部門〉大賞はイスラム・モンゴルの歴史を題材とした『天幕のジャードゥーガル』（秋田書店）、〈カーツーン部門〉大賞はミャンマーの人々の支援のためにと作られた１コマ漫画集『WART CARTOON -〈１コマ漫画〉から読み解くミャンマーの苦しみと願い』（寿郎社）が受賞している。

●第55回日本漫画家協会賞 結果発表